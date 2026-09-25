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Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка

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Beach House - 7 (0098787124019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - 7 (0098787124019) - фото 1
  • Beach House - 7 (0098787124019) - фото 2
  • Beach House - 7 (0098787124019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787124019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dark Spring, Pay No Mind, Lemon Glow, L'Inconnue, Drunk In LA, Dive, Black Car, Lose Your Smile, Woo, Girl Of The Year, Last Ride
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка

После того, как Beach House выпустили свой сборник «B-Sides And Rarities» в прошлом году, в 2018 году эти исполнители дрим-попа возвращаются с совершенно новым материалом из студии. «7» — прагматичное название их седьмого альбома. Дуэт, состоящий из Виктории Легран и Алекса Скалли, работал над песнями одиннадцать месяцев, сначала в своей домашней студии, затем в Carriage House и Plametto Studio. Первоначально Beach House обратились за поддержкой к английскому продюсеру Sonic Boom. Синглы "Lemon Glow", "Dive" и "Dark Spring" уже дали нам три превью к "7". И они совершенно ясно дают понять: Beach House по-прежнему остаются одними из самых талантливых представителей своего жанра. «7» демонстрирует хорошо зарекомендовавшую себя команду со свежими идеями.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787124019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dark Spring, Pay No Mind, Lemon Glow, L'Inconnue, Drunk In LA, Dive, Black Car, Lose Your Smile, Woo, Girl Of The Year, Last Ride
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После того, как Beach House выпустили свой сборник «B-Sides And Rarities» в прошлом году, в 2018 году эти исполнители дрим-попа возвращаются с совершенно новым материалом из студии. «7» — прагматичное название их седьмого альбома. Дуэт, состоящий из Виктории Легран и Алекса Скалли, работал над песнями одиннадцать месяцев, сначала в своей домашней студии, затем в Carriage House и Plametto Studio. Первоначально Beach House обратились за поддержкой к английскому продюсеру Sonic Boom. Синглы "Lemon Glow", "Dive" и "Dark Spring" уже дали нам три превью к "7". И они совершенно ясно дают понять: Beach House по-прежнему остаются одними из самых талантливых представителей своего жанра. «7» демонстрирует хорошо зарекомендовавшую себя команду со свежими идеями.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - 7 (0098787124019) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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