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Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Spreading The Plague
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage - Spreading The Plague (0886922452918) - фото 1
  • Rage - Spreading The Plague (0886922452918) - фото 2
  • Rage - Spreading The Plague (0886922452918) - фото 3
  • Rage - Spreading The Plague (0886922452918) - фото 4
  • Rage - Spreading The Plague (0886922452918) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922452918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Spreading The Plague
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To Live And To Die, Spreading The Plague, The King Has Lost His Crown, A New Land (Acoustic Version), The Price Of War 2.0, Straight To Hell (Live From The Cave)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: To Live And To Die, Spreading The Plague, The King Has Lost His Crown, A New Land (Acoustic Version), The Price Of War 2.0, Straight To Hell (Live From The Cave)

Отзывы о товаре Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922452918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Spreading The Plague
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To Live And To Die, Spreading The Plague, The King Has Lost His Crown, A New Land (Acoustic Version), The Price Of War 2.0, Straight To Hell (Live From The Cave)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: To Live And To Die, Spreading The Plague, The King Has Lost His Crown, A New Land (Acoustic Version), The Price Of War 2.0, Straight To Hell (Live From The Cave)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage - Spreading The Plague (0886922452918) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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