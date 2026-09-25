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Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Feduk
Альбом (сингл)
Весёлая музыка
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) - фото 1
  • Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) - фото 2
  • Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733822
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Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка
3 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275186210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Feduk
Альбом (сингл)
Весёлая музыка
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Письмо себе, Ты была рядом, Death Angel, Lie to me, Всё про ночь, Спасибо, глаза!, Титаник, Из последних, Пью вино, Напомни, Меланхолия, Obrivki memory, Ветер (feat. Synecdoche Montauk), Весёлая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка

Альбом «Весёлая музыка» вышел осенью 2025 года — это первый лонгплей FEDUK за 3 года и самый личный альбом в дискографии артиста. «В альбоме "Весёлая музыка" много живой музыки, искренности, доброй грусти и меланхолии, — говорит о своем новом релизе FEDUK. — Поэтому мы решили выпустить этот альбом еще и в формате виниловой пластинки». Издание на цветном виниле выйдет в марте 2026 года Выход альбома исполнитель анонсировал в своих социальных сетях кинематографичным тизером, режиссерами и продюсерами которого стали фотограф Дима Чёрный и клипмейкер Даша Гущина. Они же выступили креативными директорами пластинки. В треклист лонгплея вошло 14 композиций, включая уже выпущенный лид-сингл «Пью вино». Вместе с альбомом артист выпустил два клипа: личный и кинематографичный "Титаник" и танцевальный "Ты была рядом". Исполнительным продюсером альбома выступил Роман Волознев. FEDUK — один из самых востребованных артистов России наших дней. Исполнитель известен своей мультиформатностью и стремлением к экспериментам. В его музыке есть место как дерзкому уличному хип-хопу, так и нежной лирике с пронзительным текстами о любви. Среди главных хитов артиста — «Розовое вино» (фит с Элджеем, более 577 млн просмотров на YouTube), «Моряк» (более 77 млн просмотров), «Хлопья летят наверх» (более 40 млн), «Холостяк» (совместно с ЛСП и Егором Кридом, более 59,4 млн), «27» (более 15,5 млн).



Теги товара: Rap

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275186210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Feduk
Альбом (сингл)
Весёлая музыка
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Письмо себе, Ты была рядом, Death Angel, Lie to me, Всё про ночь, Спасибо, глаза!, Титаник, Из последних, Пью вино, Напомни, Меланхолия, Obrivki memory, Ветер (feat. Synecdoche Montauk), Весёлая музыка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Весёлая музыка» вышел осенью 2025 года — это первый лонгплей FEDUK за 3 года и самый личный альбом в дискографии артиста. «В альбоме "Весёлая музыка" много живой музыки, искренности, доброй грусти и меланхолии, — говорит о своем новом релизе FEDUK. — Поэтому мы решили выпустить этот альбом еще и в формате виниловой пластинки». Издание на цветном виниле выйдет в марте 2026 года Выход альбома исполнитель анонсировал в своих социальных сетях кинематографичным тизером, режиссерами и продюсерами которого стали фотограф Дима Чёрный и клипмейкер Даша Гущина. Они же выступили креативными директорами пластинки. В треклист лонгплея вошло 14 композиций, включая уже выпущенный лид-сингл «Пью вино». Вместе с альбомом артист выпустил два клипа: личный и кинематографичный "Титаник" и танцевальный "Ты была рядом". Исполнительным продюсером альбома выступил Роман Волознев. FEDUK — один из самых востребованных артистов России наших дней. Исполнитель известен своей мультиформатностью и стремлением к экспериментам. В его музыке есть место как дерзкому уличному хип-хопу, так и нежной лирике с пронзительным текстами о любви. Среди главных хитов артиста — «Розовое вино» (фит с Элджеем, более 577 млн просмотров на YouTube), «Моряк» (более 77 млн просмотров), «Хлопья летят наверх» (более 40 млн), «Холостяк» (совместно с ЛСП и Егором Кридом, более 59,4 млн), «27» (более 15,5 млн).


Теги товара: Rap
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Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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