Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Feduk - Весёлая музыка (coloured) (4660275186210) виниловая пластинка
Альбом «Весёлая музыка» вышел осенью 2025 года — это первый лонгплей FEDUK за 3 года и самый личный альбом в дискографии артиста. «В альбоме "Весёлая музыка" много живой музыки, искренности, доброй грусти и меланхолии, — говорит о своем новом релизе FEDUK. — Поэтому мы решили выпустить этот альбом еще и в формате виниловой пластинки». Издание на цветном виниле выйдет в марте 2026 года Выход альбома исполнитель анонсировал в своих социальных сетях кинематографичным тизером, режиссерами и продюсерами которого стали фотограф Дима Чёрный и клипмейкер Даша Гущина. Они же выступили креативными директорами пластинки. В треклист лонгплея вошло 14 композиций, включая уже выпущенный лид-сингл «Пью вино». Вместе с альбомом артист выпустил два клипа: личный и кинематографичный "Титаник" и танцевальный "Ты была рядом". Исполнительным продюсером альбома выступил Роман Волознев. FEDUK — один из самых востребованных артистов России наших дней. Исполнитель известен своей мультиформатностью и стремлением к экспериментам. В его музыке есть место как дерзкому уличному хип-хопу, так и нежной лирике с пронзительным текстами о любви. Среди главных хитов артиста — «Розовое вино» (фит с Элджеем, более 577 млн просмотров на YouTube), «Моряк» (более 77 млн просмотров), «Хлопья летят наверх» (более 40 млн), «Холостяк» (совместно с ЛСП и Егором Кридом, более 59,4 млн), «27» (более 15,5 млн).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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