Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка
R?nin II — микстейп британского музыкальный проекта UNKLE, выпущенный в 2023 году. Издание на розовом винил Этот микстейп, являющийся продолжением альбома R?nin, выпущенного в 2021 году, создан совместно с продюсером, певцом и мультиинструменталистом Миинком, с которым Джеймс Лавель сотрудничает с 2015 года. В альбоме R?nin II представлены 8 новых реконструкций и два совершенно новых трека «The Way Back Home» и «Instability: Closer Than You Will Ever Be». В нём приняли участие Майкл Киванука, Марк Ланеган, ESKA, Миинк, Лиела Мосс, Китон Хенсон, Дхани Харрисон, Эллиотт Пауэр, Филип Шеппард, Каллум Финн, Уил Мэлоун, YS?E и другие. В оформлении использованы фотографии давних коллег UNKLE Уоррена Дю Приза и Ника Торнтона Джонса, а также дизайн от Тосии Хориучи из 7STARS Design, а также Studio:UNKLE.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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