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Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 1
Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 2
Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 3
Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 4
Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 5
Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Dehumanizer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 1
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 2
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 3
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 4
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 5
  • Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0603497850730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Dehumanizer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Computer God, After All (The Dead), TV Crimes, Letters From Earth, Master Of Insanity, Time Machine, Sins Of The Father, Too Late, I, Buried Alive, Master Of Insanity (Single Edit), Letters From Earth (B-Side Version), Time Machine (Wayne's World Version), Children Of The Sea (Live 1992), Die Young (Live 1992), TV Crimes (Live 1992), Master Of Insanity (Live 1992), After All (The Dead) (Live 1992), Neon Knights (Live 1992)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Computer God, After All (The Dead), TV Crimes, Letters From Earth, Master Of Insanity, Time Machine, Sins Of The Father, Too Late, I, Buried Alive, Master Of Insanity (Single Edit), Letters From Earth (B-Side Version), Time Machine (Wayne's World Version), Children Of The Sea (Live 1992), Die Young (Live 1992), TV Crimes (Live 1992), Master Of Insanity (Live 1992), After All (The Dead) (Live 1992), Neon Knights (Live 1992)



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0603497850730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Dehumanizer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Computer God, After All (The Dead), TV Crimes, Letters From Earth, Master Of Insanity, Time Machine, Sins Of The Father, Too Late, I, Buried Alive, Master Of Insanity (Single Edit), Letters From Earth (B-Side Version), Time Machine (Wayne's World Version), Children Of The Sea (Live 1992), Die Young (Live 1992), TV Crimes (Live 1992), Master Of Insanity (Live 1992), After All (The Dead) (Live 1992), Neon Knights (Live 1992)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Computer God, After All (The Dead), TV Crimes, Letters From Earth, Master Of Insanity, Time Machine, Sins Of The Father, Too Late, I, Buried Alive, Master Of Insanity (Single Edit), Letters From Earth (B-Side Version), Time Machine (Wayne's World Version), Children Of The Sea (Live 1992), Die Young (Live 1992), TV Crimes (Live 1992), Master Of Insanity (Live 1992), After All (The Dead) (Live 1992), Neon Knights (Live 1992)


Теги товара: Black Sabbath
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Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Dehumanizer (0603497850730) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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