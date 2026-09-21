Неприкасаемые - Брел, брел, брел (4620032918287) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Неприкасаемые
Альбом (сингл)
Брел, брел, брел
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708057
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032918287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Неприкасаемые
Альбом (сингл)
Брел, брел, брел
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Дорога Под Землю, Без Четверти Восемь, Эрегированный, Ассоль, Брёл Брёл Брёл, Ольга, Напои Меня Водой, Непокоренная Вера
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Неприкасаемые - Брел, брел, брел (4620032918287) виниловая пластинка
Альбом российской рок-группы «Неприкасаемые», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Неприкасаемые» была известна своим уникальным стилем, который сочетал элементы рок-музыки и поэтические тексты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032918287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Неприкасаемые
Альбом (сингл)
Брел, брел, брел
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Дорога Под Землю, Без Четверти Восемь, Эрегированный, Ассоль, Брёл Брёл Брёл, Ольга, Напои Меня Водой, Непокоренная Вера
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Альбом российской рок-группы «Неприкасаемые», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Неприкасаемые» была известна своим уникальным стилем, который сочетал элементы рок-музыки и поэтические тексты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Неприкасаемые - Брел, брел, брел (4620032918287) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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