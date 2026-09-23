Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка
В честь 75-летия Фила Коллинза выпускается специальный лимитированный релиз на цветном виниле с главными хитами Фила Коллинза «The Singles». Этот сборник, первоначально выпущенный в 2018 году и охватывающий всю его карьеру, включает такие хиты, как «In The Air Tonight», «Sussudio», «Against All Odds» и многие другие. Это первое издание «The Singles» на цветном виниле. Двухдисковое издание включает 19 треков, в том числе его хиты номер один «In the Air Tonight» (1981), «You Can't Hurry Love» (1982), «Against All Odds» (1984), «Sussudio» (1985), «One More Night» (1985), «Separate Lives» (1985), «A Groovy Kind of Love» (1988), «Two Hearts» (1988) и «Another Day in Paradise» (1989).
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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