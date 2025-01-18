INXS - The Very Best (0602557887068) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617202
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара INXS - The Very Best (0602557887068) виниловая пластинка
Переиздание на тяжелом двойном виниле сборника 2011 года группы INXS. INXS - австралийская рок-группа, основанная в 1977 году. Пик популярности коллектива пришелся на 1987 год и связан с выходом мультиплатинового альбома Kick. В 1997 году фронтмен группы Майкл Хатчинс покончил с собой и коллектив на время распался. В дальнейшем музыканты предпринимали попытки начать работать с другим вокалистом, однако они не увенчались успехом, поэтому в 2012 году было принято решение о роспуске группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
The Very Best
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Переиздание на тяжелом двойном виниле сборника 2011 года группы INXS. INXS - австралийская рок-группа, основанная в 1977 году. Пик популярности коллектива пришелся на 1987 год и связан с выходом мультиплатинового альбома Kick. В 1997 году фронтмен группы Майкл Хатчинс покончил с собой и коллектив на время распался. В дальнейшем музыканты предпринимали попытки начать работать с другим вокалистом, однако они не увенчались успехом, поэтому в 2012 году было принято решение о роспуске группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отлично !! Звук !!! Доставка !!! Чем больше слушаем тем больше нравится!!
Достоинства:
Комментарий:
Super good
Достоинства:
Комментарий:
Отлично
INXS - The Very Best (0602557887068) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре INXS - The Very Best (0602557887068) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично !! Звук !!! Доставка !!! Чем больше слушаем тем больше нравится!!
Достоинства:
Комментарий:
Super good
Достоинства:
Комментарий:
Отлично