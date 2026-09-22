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Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка

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Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 1
Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 2
Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Maestro
Альбом (сингл)
Deep Trip
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 1
  • Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 2
  • Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717952
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Характеристики

Бренд
Black Hole
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Black Hole
Barcode
[8715197025836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Maestro
Альбом (сингл)
Deep Trip
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nickodemus Feat. Cole Williams–Obeah Woman (Kiko Navarro Afroterraneo Remix), Art Of Tones–Elephants, SINM–Alley-oop, Motor City Drum Ensemble–Get Slapped Up, Maestro & Vezzola–Irma, Manabu Nagayama–Light & Shadow (Masalo Version), Trinidadian Deep–Be Near Me, Herbert–I Hadn't Known [I Only Heard], Webster Wraight Ensemble–Unexpected News (James Duncan Mix), Obeah Woman (Kiko Navarro Afroterraneo Remix)0.348611111111111, Elephants0.233333333333333, Alley-oop0.2625, Get Slapped Up0.33958333333333
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка

Deep Trip» — компиляция DJ Maestro, выпущенная 27 июня 2025 года лейблом Black Hole Recordings. В сборнике представлены треки в стиле современного deep house с соул-перкуссией и гипнотическими ритмами. DJ Maestro, урожденный Мартин Баркхейс, голландский диджей, продюсер и композитор. Наиболее известен по своей работе над знаменитой серией сборников Blue Note Trip. Обладая глубокой страстью к джазу и современным грувам, Маэстро сделал себе имя, смешивая классические джазовые записи с современными битами, создавая изысканный фьюжн, который нравится как любителям традиционного джаза, так и слушателям нового поколения

Отзывы о товаре Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Black Hole
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Black Hole
Barcode
[8715197025836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Maestro
Альбом (сингл)
Deep Trip
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nickodemus Feat. Cole Williams–Obeah Woman (Kiko Navarro Afroterraneo Remix), Art Of Tones–Elephants, SINM–Alley-oop, Motor City Drum Ensemble–Get Slapped Up, Maestro & Vezzola–Irma, Manabu Nagayama–Light & Shadow (Masalo Version), Trinidadian Deep–Be Near Me, Herbert–I Hadn't Known [I Only Heard], Webster Wraight Ensemble–Unexpected News (James Duncan Mix), Obeah Woman (Kiko Navarro Afroterraneo Remix)0.348611111111111, Elephants0.233333333333333, Alley-oop0.2625, Get Slapped Up0.33958333333333
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Deep Trip» — компиляция DJ Maestro, выпущенная 27 июня 2025 года лейблом Black Hole Recordings. В сборнике представлены треки в стиле современного deep house с соул-перкуссией и гипнотическими ритмами. DJ Maestro, урожденный Мартин Баркхейс, голландский диджей, продюсер и композитор. Наиболее известен по своей работе над знаменитой серией сборников Blue Note Trip. Обладая глубокой страстью к джазу и современным грувам, Маэстро сделал себе имя, смешивая классические джазовые записи с современными битами, создавая изысканный фьюжн, который нравится как любителям традиционного джаза, так и слушателям нового поколения
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