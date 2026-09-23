Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка
I/O (Bright-Side Mixes) - одна из версий десятого студийного альбома британского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенного в 2023 году. На нем представлены миксы, сделанные английским продюсером и звукоинженером Марком Спайк Стентом, который работал с Мадонной, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode и многими другими звездами. Сам же I/O является первой работой Гэбриэла с новым уникальным материалом за более чем 21 год после Up (2002), что является рекордным перерывом в его сольной карьере между двумя альбомами. Работа над релизом велась почти три десятилетия (27 лет и 8 месяцев), начав его создание в апреле 1995 года, примерно одновременно с записью Up. После выхода I/O стал первым альбомом Гэбриэла, возглавившим UK Albums Chart со времён So в 1986 году. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 12-страничный буклет, а также информационную полоску. Питер Брайан Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
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