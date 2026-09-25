Top.Mail.Ru
Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 1
Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 2
Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 3
Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Suitcase
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 1
  • Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 2
  • Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 3
  • Keb&#039; Mo&#039; - Suitcase (Analogue) (5060149621455) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Suitcase
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Your Love, The Itch, Eileen, Remain Silent, Still There For Me, Rita, I'm A Hero, Suitcase, Whole 'Nutha Thang, I See Love, I'll Be Your Water, Life Is Beautiful
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Keb' Mo' / Suitcase (1LP) представляет собой исключительное соединение блюза, фолка и кантри, погружая слушателя в атмосферу тепла и искренности. Каждый трек наполнен харизмой и уникальным звучанием, которое стало визитной карточкой Keb' Mo'. Этот альбом отлично подойдет как для уютных вечеров, так и для долгих поездок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепными мелодиями этого талантливого исполнителя.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Suitcase
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Your Love, The Itch, Eileen, Remain Silent, Still There For Me, Rita, I'm A Hero, Suitcase, Whole 'Nutha Thang, I See Love, I'll Be Your Water, Life Is Beautiful
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Keb' Mo' / Suitcase (1LP) представляет собой исключительное соединение блюза, фолка и кантри, погружая слушателя в атмосферу тепла и искренности. Каждый трек наполнен харизмой и уникальным звучанием, которое стало визитной карточкой Keb' Mo'. Этот альбом отлично подойдет как для уютных вечеров, так и для долгих поездок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепными мелодиями этого талантливого исполнителя.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keb' Mo' - Suitcase (Analogue) (5060149621455) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...