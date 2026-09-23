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Maribou State - Portraits (5054429206760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maribou State - Portraits (5054429206760) виниловая пластинка

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Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 2
Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 3
Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 4
Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Portraits
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 1
  • Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 2
  • Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 3
  • Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 4
  • Maribou State - Portraits (5054429206760) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733746
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429206760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Portraits
Жанр
House
Трек-лист
Home, The Clown, Rituals, Steal, Wallflower, Say More, Raincoats, Midas, Natural Fools, Varkala, Fawn, November Nights, Manila, Colours In Sea, Rituals (MS Edit), Wallflower (Ross From Friends Remix), Clown (Axel Boman Remix), Midas (Ben Pearce Re-Edit)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maribou State - Portraits (5054429206760) виниловая пластинка

Portraits — дебютный альбом британского дуэта Maribou State, выпущенный 1 июня 2015 года на лейбле Counter Records. В записи участвовали приглашённые музыканты: Pedestrian, Holly Walker и Jono McCleery.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429206760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Portraits
Жанр
House
Трек-лист
Home, The Clown, Rituals, Steal, Wallflower, Say More, Raincoats, Midas, Natural Fools, Varkala, Fawn, November Nights, Manila, Colours In Sea, Rituals (MS Edit), Wallflower (Ross From Friends Remix), Clown (Axel Boman Remix), Midas (Ben Pearce Re-Edit)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Portraits — дебютный альбом британского дуэта Maribou State, выпущенный 1 июня 2015 года на лейбле Counter Records. В записи участвовали приглашённые музыканты: Pedestrian, Holly Walker и Jono McCleery.


Теги товара: Limited Edition
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