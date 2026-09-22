North Mississippi Allstars - Still Shakin (0607396591916) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
North Mississippi Allstars
Альбом (сингл)
Still Shakin
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718036
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Характеристики
Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396591916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
North Mississippi Allstars
Альбом (сингл)
Still Shakin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Preachin' Blues, Stay All Night, My Mind Is Ramblin', Pray For Peace, K.C. Jones (Part II), Still Shakin', Poor Boy, Don't Let The Devil Ride, Write Me A Few Lines, John Henry, Monomyth (Folk Hero's Last Ride)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара North Mississippi Allstars - Still Shakin (0607396591916) виниловая пластинка
«Still Shakin'» — альбом группы North Mississippi Allstars, выпущенный 6 июня 2025 года. Альбом посвящён 25-летию дебютного альбома группы, Shake Hands with Shorty. В нём представлены новые интерпретации песен и оригиналы, записанные с участием Duwayne Burnside и Роберта Кимброу. Музыка Mississippi Allstars — сырая, иногда панковая, дерзкая комбинация дельта-блюза, рокабилли, кантри, госпела и даже фанка; хриплый, рутовый звук, который никогда не выходит из моды
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396591916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
North Mississippi Allstars
Альбом (сингл)
Still Shakin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Preachin' Blues, Stay All Night, My Mind Is Ramblin', Pray For Peace, K.C. Jones (Part II), Still Shakin', Poor Boy, Don't Let The Devil Ride, Write Me A Few Lines, John Henry, Monomyth (Folk Hero's Last Ride)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Still Shakin'» — альбом группы North Mississippi Allstars, выпущенный 6 июня 2025 года. Альбом посвящён 25-летию дебютного альбома группы, Shake Hands with Shorty. В нём представлены новые интерпретации песен и оригиналы, записанные с участием Duwayne Burnside и Роберта Кимброу. Музыка Mississippi Allstars — сырая, иногда панковая, дерзкая комбинация дельта-блюза, рокабилли, кантри, госпела и даже фанка; хриплый, рутовый звук, который никогда не выходит из моды
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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