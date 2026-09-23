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Floating Points - Crush (5054429138474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Floating Points - Crush (5054429138474) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Crush
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Floating Points - Crush (5054429138474) - фото 2
  • Floating Points - Crush (5054429138474) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733744
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429138474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Crush
Жанр
Jazz
Трек-лист
Falaise, Last Bloom, Anasickmodular, Requiem For CS70 And Strings, Karakul, LesAlpx, Bias, Environments, Birth, Sea-Watch, 1, 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Floating Points - Crush (5054429138474) виниловая пластинка

Лучшие музыкальные аутсайдеры никогда не стоят на месте. Они постоянно мутируют, трансформируются в новые формы и отказываются от каких-либо определённых рамок. У Floating Points так много граней, что в любом случае его непросто классифицировать. Во-первых, это композитор, чей дебютный альбом «Elaenia» получил восторженные отзывы в 2015 году, включая награды Pitchfork «Лучшая новая музыка» и Resident Advisor «Альбом года», что вывело его с танцполов на фестивальные сцены по всему миру. Затем есть куратор, чьи звукозаписывающие лейблы привнесли в клубную сцену новые душевные звуки и открыли классику на его уважаемом лейбле Melodies International. Есть также традиционалист, энтузиаст диско, коллекционер, всегда ищущий неизведанные жемчужины для переиздания. И наконец, есть диджей, чей открытый и смелый подход к жанру однажды привел его к тому, что он поставил 20-минутную инструментальную композицию саксофониста-спиритуалиста Фараона Сандерса в Berghain. После выхода сборника искрящейся аналоговой эмбиентной и атмосферной музыки для получившей признание серии «Late Night Tales», первый за четыре года альбом Floating Point, «Crush», переворачивает с ног на голову все ваши представления о нем. Это не что иное, как громоподобный взрыв электронного экспериментализма, название которого отсылает к медленно закипающему котлу, — чувство, отражающее нынешние политические потрясения в мире, в котором мы живем. Шеперд создал одни из своих самых мощных и энергичных треков на сегодняшний день, черпая вдохновение из британской бас-сцены (из которой он сам вышел в конце 2000-х), например, ранее выпущенный яркий заглавный сингл «LesAlpx» (признанный Pitchfork «Лучшим новым треком»). Однако «Crush» также содержит некоторые из его самых выразительных песен: его характерная меланхолия проявляется в более возвышенных, нежных моментах альбома или в синтезаторе Buchla, чья жутковатая модуляция формирует альбом. Его новый альбом звучит мгновенно и живо. Это звук, в котором наконец-то сливаются воедино многие грани Floating Points. Он отсылает к «взрывным» моментам во время его сетов, которые обычно происходят, когда он смешивает неожиданные жанры, по той простой причине, что он рад «действительно выкрутить громкость на максимум», а затем поставить пластинку. «Это как то, что происходит, когда ты дома играешь музыку с друзьями, и она распространяется по всей комнате», — объясняет он.

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429138474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Crush
Жанр
Jazz
Трек-лист
Falaise, Last Bloom, Anasickmodular, Requiem For CS70 And Strings, Karakul, LesAlpx, Bias, Environments, Birth, Sea-Watch, 1, 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лучшие музыкальные аутсайдеры никогда не стоят на месте. Они постоянно мутируют, трансформируются в новые формы и отказываются от каких-либо определённых рамок. У Floating Points так много граней, что в любом случае его непросто классифицировать. Во-первых, это композитор, чей дебютный альбом «Elaenia» получил восторженные отзывы в 2015 году, включая награды Pitchfork «Лучшая новая музыка» и Resident Advisor «Альбом года», что вывело его с танцполов на фестивальные сцены по всему миру. Затем есть куратор, чьи звукозаписывающие лейблы привнесли в клубную сцену новые душевные звуки и открыли классику на его уважаемом лейбле Melodies International. Есть также традиционалист, энтузиаст диско, коллекционер, всегда ищущий неизведанные жемчужины для переиздания. И наконец, есть диджей, чей открытый и смелый подход к жанру однажды привел его к тому, что он поставил 20-минутную инструментальную композицию саксофониста-спиритуалиста Фараона Сандерса в Berghain. После выхода сборника искрящейся аналоговой эмбиентной и атмосферной музыки для получившей признание серии «Late Night Tales», первый за четыре года альбом Floating Point, «Crush», переворачивает с ног на голову все ваши представления о нем. Это не что иное, как громоподобный взрыв электронного экспериментализма, название которого отсылает к медленно закипающему котлу, — чувство, отражающее нынешние политические потрясения в мире, в котором мы живем. Шеперд создал одни из своих самых мощных и энергичных треков на сегодняшний день, черпая вдохновение из британской бас-сцены (из которой он сам вышел в конце 2000-х), например, ранее выпущенный яркий заглавный сингл «LesAlpx» (признанный Pitchfork «Лучшим новым треком»). Однако «Crush» также содержит некоторые из его самых выразительных песен: его характерная меланхолия проявляется в более возвышенных, нежных моментах альбома или в синтезаторе Buchla, чья жутковатая модуляция формирует альбом. Его новый альбом звучит мгновенно и живо. Это звук, в котором наконец-то сливаются воедино многие грани Floating Points. Он отсылает к «взрывным» моментам во время его сетов, которые обычно происходят, когда он смешивает неожиданные жанры, по той простой причине, что он рад «действительно выкрутить громкость на максимум», а затем поставить пластинку. «Это как то, что происходит, когда ты дома играешь музыку с друзьями, и она распространяется по всей комнате», — объясняет он.
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