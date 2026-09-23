Floating Points - Crush (5054429138474) виниловая пластинка
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Описание товара Floating Points - Crush (5054429138474) виниловая пластинка
Лучшие музыкальные аутсайдеры никогда не стоят на месте. Они постоянно мутируют, трансформируются в новые формы и отказываются от каких-либо определённых рамок. У Floating Points так много граней, что в любом случае его непросто классифицировать. Во-первых, это композитор, чей дебютный альбом «Elaenia» получил восторженные отзывы в 2015 году, включая награды Pitchfork «Лучшая новая музыка» и Resident Advisor «Альбом года», что вывело его с танцполов на фестивальные сцены по всему миру. Затем есть куратор, чьи звукозаписывающие лейблы привнесли в клубную сцену новые душевные звуки и открыли классику на его уважаемом лейбле Melodies International. Есть также традиционалист, энтузиаст диско, коллекционер, всегда ищущий неизведанные жемчужины для переиздания. И наконец, есть диджей, чей открытый и смелый подход к жанру однажды привел его к тому, что он поставил 20-минутную инструментальную композицию саксофониста-спиритуалиста Фараона Сандерса в Berghain. После выхода сборника искрящейся аналоговой эмбиентной и атмосферной музыки для получившей признание серии «Late Night Tales», первый за четыре года альбом Floating Point, «Crush», переворачивает с ног на голову все ваши представления о нем. Это не что иное, как громоподобный взрыв электронного экспериментализма, название которого отсылает к медленно закипающему котлу, — чувство, отражающее нынешние политические потрясения в мире, в котором мы живем. Шеперд создал одни из своих самых мощных и энергичных треков на сегодняшний день, черпая вдохновение из британской бас-сцены (из которой он сам вышел в конце 2000-х), например, ранее выпущенный яркий заглавный сингл «LesAlpx» (признанный Pitchfork «Лучшим новым треком»). Однако «Crush» также содержит некоторые из его самых выразительных песен: его характерная меланхолия проявляется в более возвышенных, нежных моментах альбома или в синтезаторе Buchla, чья жутковатая модуляция формирует альбом. Его новый альбом звучит мгновенно и живо. Это звук, в котором наконец-то сливаются воедино многие грани Floating Points. Он отсылает к «взрывным» моментам во время его сетов, которые обычно происходят, когда он смешивает неожиданные жанры, по той простой причине, что он рад «действительно выкрутить громкость на максимум», а затем поставить пластинку. «Это как то, что происходит, когда ты дома играешь музыку с друзьями, и она распространяется по всей комнате», — объясняет он.
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