Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка
Tresor Records представляет предстоящие специальные издания всего каталога легендарной детройтской группы Drexciya и связанных с ней проектов. 2022 год знаменует 20-ю годовщину смерти Джеймса Стинсона и выхода альбомов Transllusion и Shifted Phases. В знак признательности правообладатели, их семьи и лейбл поручили детройтскому художнику Мэтью Анджело Харрисону переработать обложки релизов Drexciya из каталога Tresor. Эти релизы будут выходить каждые два месяца, начиная с начала сентября 2022 года. Серия начинается с альбома Neptune's Lair, впервые выпущенного в 1999 году, за которым вскоре последует сингл Hydro Doorways. Альбомы Harnessed The Storm и Digital Tsunami выйдут в ноябре. Transllusion выйдет в феврале 2023 года. Серия завершается долгожданным переизданием альбома Shifted Phases – The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope в конце марта. Эти записи, как по отдельности, так и в целом, представляют собой одни из самых важных моментов в истории лейбла Tresor, а звучание и мифический мир Drexciya, несомненно, вдохновляют целые поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Отзывы о товаре Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка