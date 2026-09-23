Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка
«Ballo Ballo» — это дань уважения музыке и духу итальянской теле- и певческой иконы 70-х и 80-х годов, покорившей сердца поклонников по всему миру. Название отсылает к незабываемой заглавной песне третьего сезона знаменитого варьете-шоу «Fantastico», а также к мюзиклу («Ballo Ballo»). Альбом открывается композицией "Ballo Ball" и включает в себя подборку великих хитов, под которые танцевал весь мир на итальянском и испанском языках, а также кавер-версии двух песен Баттисти. Раффаэлла Карра, итальянская икона музыки и развлечений, была и остается популярной не только на родине, но и в Испании и Южной Америке, где она жила и работала много лет. Этот сборник доказывает, что ее дух и энергия выдержали испытание временем и способны очаровывать новые поколения.
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