Top.Mail.Ru
Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 1
Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 2
Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Ballo Ballo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 1
  • Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 2
  • Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733708
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732270177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Ballo Ballo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ballo, Ballo, Que Dolor, Adi?s Amigo (Version Italiano), Mam? Dame Cien Pesetas, Una Aventura, Amore, Amore, Niente Di Importante, Bailo, Bailo (Ballo, Ballo), Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Caliente, Caliente, Te Estoy Amando Locamente, Cuando Calienta El Sol, Sar? Perch?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка

«Ballo Ballo» — это дань уважения музыке и духу итальянской теле- и певческой иконы 70-х и 80-х годов, покорившей сердца поклонников по всему миру. Название отсылает к незабываемой заглавной песне третьего сезона знаменитого варьете-шоу «Fantastico», а также к мюзиклу («Ballo Ballo»). Альбом открывается композицией "Ballo Ball" и включает в себя подборку великих хитов, под которые танцевал весь мир на итальянском и испанском языках, а также кавер-версии двух песен Баттисти. Раффаэлла Карра, итальянская икона музыки и развлечений, была и остается популярной не только на родине, но и в Испании и Южной Америке, где она жила и работала много лет. Этот сборник доказывает, что ее дух и энергия выдержали испытание временем и способны очаровывать новые поколения.

Отзывы о товаре Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732270177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Ballo Ballo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ballo, Ballo, Que Dolor, Adi?s Amigo (Version Italiano), Mam? Dame Cien Pesetas, Una Aventura, Amore, Amore, Niente Di Importante, Bailo, Bailo (Ballo, Ballo), Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Caliente, Caliente, Te Estoy Amando Locamente, Cuando Calienta El Sol, Sar? Perch?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Ballo Ballo» — это дань уважения музыке и духу итальянской теле- и певческой иконы 70-х и 80-х годов, покорившей сердца поклонников по всему миру. Название отсылает к незабываемой заглавной песне третьего сезона знаменитого варьете-шоу «Fantastico», а также к мюзиклу («Ballo Ballo»). Альбом открывается композицией "Ballo Ball" и включает в себя подборку великих хитов, под которые танцевал весь мир на итальянском и испанском языках, а также кавер-версии двух песен Баттисти. Раффаэлла Карра, итальянская икона музыки и развлечений, была и остается популярной не только на родине, но и в Испании и Южной Америке, где она жила и работала много лет. Этот сборник доказывает, что ее дух и энергия выдержали испытание временем и способны очаровывать новые поколения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raffaella Carra - Ballo Ballo (coloured) (5021732270177) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...