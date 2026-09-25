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Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) - фото 1
  • Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) - фото 2
  • Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478627699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lean On My Love, Big Money, Lonely Avenue, Petrichor, Do It All Again, Pinnacle, At All, Maybe, Angels
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка

Семикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Батист возвращается с новым альбомом « Big Money» . В нём Батист исследует истинную суть жизни, какой мы её знаем сегодня. Он сочетает классические и современные стили R&B, американской музыки, соула, рутс-музыки, джаза, госпела и других, создавая звучание, наполненное торжеством и диаспорой. Саундтрек движения. Социальная музыка.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478627699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lean On My Love, Big Money, Lonely Avenue, Petrichor, Do It All Again, Pinnacle, At All, Maybe, Angels
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Семикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Батист возвращается с новым альбомом « Big Money» . В нём Батист исследует истинную суть жизни, какой мы её знаем сегодня. Он сочетает классические и современные стили R&B, американской музыки, соула, рутс-музыки, джаза, госпела и других, создавая звучание, наполненное торжеством и диаспорой. Саундтрек движения. Социальная музыка.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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