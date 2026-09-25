Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 733688
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478627699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lean On My Love, Big Money, Lonely Avenue, Petrichor, Do It All Again, Pinnacle, At All, Maybe, Angels
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка
Семикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Батист возвращается с новым альбомом « Big Money» . В нём Батист исследует истинную суть жизни, какой мы её знаем сегодня. Он сочетает классические и современные стили R&B, американской музыки, соула, рутс-музыки, джаза, госпела и других, создавая звучание, наполненное торжеством и диаспорой. Саундтрек движения. Социальная музыка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478627699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
Big Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lean On My Love, Big Money, Lonely Avenue, Petrichor, Do It All Again, Pinnacle, At All, Maybe, Angels
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Семикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Батист возвращается с новым альбомом « Big Money» . В нём Батист исследует истинную суть жизни, какой мы её знаем сегодня. Он сочетает классические и современные стили R&B, американской музыки, соула, рутс-музыки, джаза, госпела и других, создавая звучание, наполненное торжеством и диаспорой. Саундтрек движения. Социальная музыка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jon Batiste - Big Money (coloured) (0602478627699) виниловая пластинка