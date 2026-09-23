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Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) - фото 1
  • Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733632
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Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548120493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Luke Abbott–More Room, Patrice B?umel–Sub, Ripperton–Echocity, Cosmin TRG–Tower Block, Pantha Du Prince–Welt Am Draht, Born Ruffians–I Need A Life (Four Tet Remix), Vincent Markowski–The Madness Of Moths, Ramadanman–Tempest, Phon.o–Intervall, Spherix–Lesser People, Joy Orbison–The Shrew Would Have Cushioned The Blow, Thom Yorke–Harrowdown Hill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка

Специальное юбилейное издание к 15-летию в формате 2LP в мраморно-синем цвете. Саша Ринг, он же Apparat, постоянно развивался как продюсер, артист, музыкант, исполнитель и диджей, всегда оставаясь верным своему фирменному звучанию. Его проекты и работы отличаются уникальным духом, или, скорее, их объединяет особое видение музыки, которое становится яснее с каждым релизом и проявляется в его альбомах "Multifunktionsebene" и "Walls" на лейбле Shitkatapult, альбоме "Moderat" с ребятами из Modeselektor на Bpitch Control и миксе DJ-Kicks для !K7. Следуя по стопам Kode9 и своего друга Джеймса Холдена, Apparat предлагает замечательный микс и взгляд на треки, которые повлияли и разожгли его страсть к клубной музыке на протяжении многих лет, а также его нынешние фавориты, все это включено в этот бокс-сет.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548120493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Luke Abbott–More Room, Patrice B?umel–Sub, Ripperton–Echocity, Cosmin TRG–Tower Block, Pantha Du Prince–Welt Am Draht, Born Ruffians–I Need A Life (Four Tet Remix), Vincent Markowski–The Madness Of Moths, Ramadanman–Tempest, Phon.o–Intervall, Spherix–Lesser People, Joy Orbison–The Shrew Would Have Cushioned The Blow, Thom Yorke–Harrowdown Hill
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Описание
Специальное юбилейное издание к 15-летию в формате 2LP в мраморно-синем цвете. Саша Ринг, он же Apparat, постоянно развивался как продюсер, артист, музыкант, исполнитель и диджей, всегда оставаясь верным своему фирменному звучанию. Его проекты и работы отличаются уникальным духом, или, скорее, их объединяет особое видение музыки, которое становится яснее с каждым релизом и проявляется в его альбомах "Multifunktionsebene" и "Walls" на лейбле Shitkatapult, альбоме "Moderat" с ребятами из Modeselektor на Bpitch Control и миксе DJ-Kicks для !K7. Следуя по стопам Kode9 и своего друга Джеймса Холдена, Apparat предлагает замечательный микс и взгляд на треки, которые повлияли и разожгли его страсть к клубной музыке на протяжении многих лет, а также его нынешние фавориты, все это включено в этот бокс-сет.


Теги товара: Limited Edition
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Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка - по цене 4900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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