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DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка

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DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 2
DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 3
DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 4
DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 5
DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
DJ Mehdi
Альбом (сингл)
Lucky Boy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 1
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 2
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 3
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 4
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 5
  • DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421566986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
DJ Mehdi
Альбом (сингл)
Lucky Boy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Busy Being Born, I Am Somebody, Signatune, Boggin', Always Be An Angel, Pony Rocking, Saharian Break, Lucky Boy, Wee Bounce, Leave It Alone, Hot-O-Momo, Constellation, Love Bombing, Signatune (Thomas Bangalter Edit), Pocket Piano (Brodinski Remix), I Am Somebody (Kenny Dope Remix), Lucky Boy (Outlines Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Busy Being Born, I Am Somebody, Signatune, Boggin', Always Be An Angel, Pony Rocking, Saharian Break, Lucky Boy, Wee Bounce, Leave It Alone, Hot-O-Momo, Constellation, Love Bombing, Signatune (Thomas Bangalter Edit), Pocket Piano (Brodinski Remix), I Am Somebody (Kenny Dope Remix), Lucky Boy (Outlines Remix)

Отзывы о товаре DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421566986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
DJ Mehdi
Альбом (сингл)
Lucky Boy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Busy Being Born, I Am Somebody, Signatune, Boggin', Always Be An Angel, Pony Rocking, Saharian Break, Lucky Boy, Wee Bounce, Leave It Alone, Hot-O-Momo, Constellation, Love Bombing, Signatune (Thomas Bangalter Edit), Pocket Piano (Brodinski Remix), I Am Somebody (Kenny Dope Remix), Lucky Boy (Outlines Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Busy Being Born, I Am Somebody, Signatune, Boggin', Always Be An Angel, Pony Rocking, Saharian Break, Lucky Boy, Wee Bounce, Leave It Alone, Hot-O-Momo, Constellation, Love Bombing, Signatune (Thomas Bangalter Edit), Pocket Piano (Brodinski Remix), I Am Somebody (Kenny Dope Remix), Lucky Boy (Outlines Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


DJ Mehdi - Lucky Boy (5060421566986) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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