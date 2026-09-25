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Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка

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Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 2
Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 3
Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 4
Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 5
Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 1
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 2
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 3
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 4
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 5
  • Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733565
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mama, That's All, Home By The Sea, Second Home By The Sea, Illegal Alien, Taking It All Too Hard, Just A Job To Do, Silver Rainbow, It's Gonna Get Better
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка

Каждый из девяти треков альбома «Genesis», написанных в соавторстве с Тони Бэнксом, Филом Коллинзом и Майком Резерфордом, вывел группу на новый уровень коммерческого успеха. Если его предшественник, «Abacab», уже установил рекорд продаж, то «Genesis» превзошел эти показатели вдвое, достигнув ошеломляющего тиража в 4 миллиона проданных копий в США. Включает в себя такие хиты, как «Mama» и «That's All». Весной 1983 года участники Genesis собрались в своей студии The Farm в Чиддингфолде, графство Суррей, чтобы начать работу над новым студийным альбомом, первым после "Abacab" (1981). "Genesis" стал первым альбомом, полностью написанным, записанным и сведенным в студии; ранее им приходилось работать в соседней комнате. Тот факт, что группа работала в собственном пространстве, без дополнительного давления, связанного с бронированием студийного времени и оплатой услуг, создал более расслабленную атмосферу. Им помогал звукоинженер Хью Падгэм, который также работал над "Abacab". Для поклонников, ценящих эволюцию музыки группы на протяжении многих лет, приобретение этого альбома имеет большое значение, поскольку он представляет собой важный этап в их карьере. Это роскошное переиздание классического хита Genesis на виниле 45 об/мин (2LP) от Analogue Productions (серия Atlantic 75). Классика для всех истинных поклонников Genesis!



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mama, That's All, Home By The Sea, Second Home By The Sea, Illegal Alien, Taking It All Too Hard, Just A Job To Do, Silver Rainbow, It's Gonna Get Better
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Каждый из девяти треков альбома «Genesis», написанных в соавторстве с Тони Бэнксом, Филом Коллинзом и Майком Резерфордом, вывел группу на новый уровень коммерческого успеха. Если его предшественник, «Abacab», уже установил рекорд продаж, то «Genesis» превзошел эти показатели вдвое, достигнув ошеломляющего тиража в 4 миллиона проданных копий в США. Включает в себя такие хиты, как «Mama» и «That's All». Весной 1983 года участники Genesis собрались в своей студии The Farm в Чиддингфолде, графство Суррей, чтобы начать работу над новым студийным альбомом, первым после "Abacab" (1981). "Genesis" стал первым альбомом, полностью написанным, записанным и сведенным в студии; ранее им приходилось работать в соседней комнате. Тот факт, что группа работала в собственном пространстве, без дополнительного давления, связанного с бронированием студийного времени и оплатой услуг, создал более расслабленную атмосферу. Им помогал звукоинженер Хью Падгэм, который также работал над "Abacab". Для поклонников, ценящих эволюцию музыки группы на протяжении многих лет, приобретение этого альбома имеет большое значение, поскольку он представляет собой важный этап в их карьере. Это роскошное переиздание классического хита Genesis на виниле 45 об/мин (2LP) от Analogue Productions (серия Atlantic 75). Классика для всех истинных поклонников Genesis!


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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