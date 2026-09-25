Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dan Fogelberg - Souvenirs (Analogue) (0196588983610) виниловая пластинка
Дэн Фогельберг до сих пор считается одним из самых влиятельных американских авторов-исполнителей в новейшей истории американской музыки. Практически все критики, и особенно его преданные поклонники, сходятся в этом мнении. Фогельберг, которого открыли Ирвинг Азофф, позже ставший менеджером группы Eagles, и REO Speedwagon, в начале 1970-х годов работал сессионным музыкантом с такими артистами, как Ван Моррисон, Линда Ронстадт, Eagles и Джексон Браун. Его второй сольный альбом «Souvenirs», спродюсированный гитаристом Джо Уолшем, наконец-то принес ему долгожданный прорыв в 1974 году и сделал его звездой в одночасье. Альбом "Souvenirs" получил двойной платиновый статус не только благодаря хиту "Part Of The Plan" или любимым фанатами песням, таким как "Illinois" и "There's A Place In The World For A Gambler": элегантный стиль написания песен и незабываемый вокал Фогельберга на этом альбоме дополнены невероятным количеством музыкантов: Дон Хенли, Гленн Фрей, Джо Уолш, Рэнди Мейснер, Грэм Нэш, Расс Кункель, Джерри Бекли, Кенни Пассарелли и Эл Перкинс. Компания Impex Records с гордостью представляет, в сотрудничестве с Epic Records и Iconic Artist Group, официальное лимитированное издание виниловой пластинки весом 180 грамм, посвященное 50-летию альбома "Souvenirs"! Аудиофильская виниловая пластинка, записанная на скорости 33 об/мин, была ремастерирована Крисом Беллманом с оригинальных мастер-лент в Bernie Grundman Mastering. Обложка с золотым тиснением поставляется с подробным буклетом, содержащим оригинальные фотографии Генри Дилтца, новые заметки и воспоминания Дэна Фогельберга и многое другое. Строго ограниченная серия — всего 3000 экземпляров!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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