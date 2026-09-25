Top.Mail.Ru
Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733419
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние, 733419

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
ручной насос, электронасос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 1
  • Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 2
  • Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 3
  • Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 780 руб.  2 960 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние
1 780 руб. -40%
2 960 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос, электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х24
Вес, кг.
2.57

Описание товара Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние

Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе (снаружи и внутри) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель



Теги товара: 3 л, металлические

Отзывы о товаре Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос, электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Развернуть
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе (снаружи и внутри) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель


Теги товара: 3 л, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - купить по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...