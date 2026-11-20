Уцененный товар Чайник электрический Bosch TWK3P420 хорошее состояние, 733413
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%3 610 руб. 4 510 руб.
В наличии
Код товара: 733413
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Загружаем...
3 610 руб. -20%
4 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.6
Описание товара Уцененный товар Чайник электрический Bosch TWK3P420 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чайник, подставка, документация
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Уцененный товар Чайник электрический Bosch TWK3P420 хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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