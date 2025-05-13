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Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4500

25 Отзывы
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418315
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4500

Чайник Hyundai HYK-S4500Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4500

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, компактный. Мама увидела тоже себе такой заказала.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
неудобно расположен указатель количества жидкости,и постоянно его приходится задевать, можно сильно обжечься
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Зарема З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже месяц, симпатичный чайник, достаточно быстро кипятит, шум умеренный, корпус нагревается, так я думаю у всех металлических
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый. Отлично смотрится на кухне. Легкий, но устойчивый. Но, на мой взгляд, шумноватый при кипячении.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивого цвета, искала с бронзой, качество достойное, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Vladimir G.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удобный и красивый чайник!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, звезда, а не чайник.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично. Чтобы не сильно шумел ,одели пробку Цептер
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрели данную модель чайника и остались очень довольны: перламутровый цвет с золотом идеально вписался в интерьер кухни, сам чайник выполнен качественно, нет никакого запаха абсолютно, вода вскипает быстро. Доставили очень быстро (1 день), продавец даёт гарантию 2 года. Корпус выполнен из стали, есть фильтр от накипи, воду наливать можно, не снимая крышку (через носик). По весу очень легкий. Рекомендуем однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник функции свои выполняет. Хорошо, что крышка отдельно. Шумит, но это не критично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, красивый, лёгкий в уходе
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
А

Достоинства:


Комментарий:
Чайник выглядит добротно. Внешний вид внушает доверие. Шумит в меру.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
александр к.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник,корпус из нержавейки внутри,качественно покрашен.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает. полностью вскипает за 5 мин. корпус сильно не нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой чайник. По шуму и времени закипания - обычный. Крышечка снимается полностью и закрывается с щелчком, плотно. Из носика воду наливать удобно. Но, после двух кипячений фильтрованной Гейзером водой, на дне появились пятнышки. На некоторых кастрюлях такие тоже бывают. Вроде, не мешают .
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, не пахнет, легкий
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Инга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чан йник, соотношение цены-качества выше всяких похвал, отлично вписался в интерьер, очень удобный носик, по сравнению с предыдущим не шумный
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз покупаем точно такой же чайник. Первый проработал 3 года и до сих пор в рабочем состоянии. Но внизу лопнул декоративный ободок, поэтому решили купить новый. Никаких посторонних запахов не было. Нагревает воду быстро, шумит не сильно. Красивый. Все в нем устраивает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Венера М.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный чайник, красивый
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
хороший, малошумный, удобный чайник
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник , крышка довольно грубо открываешься , а так все супер тихо работает
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Инесса Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Стильный и красивый! Всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, интересный, стильный чайник без наворотов!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник симпатичный , быстро закипает , не шумный. Мне нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Алла Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный, легкий, удбный чайник. не выбивается из окружения в классическом стиле.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Hyundai HYK-S4500Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, компактный. Мама увидела тоже себе такой заказала.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
неудобно расположен указатель количества жидкости,и постоянно его приходится задевать, можно сильно обжечься
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Зарема З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже месяц, симпатичный чайник, достаточно быстро кипятит, шум умеренный, корпус нагревается, так я думаю у всех металлических
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый. Отлично смотрится на кухне. Легкий, но устойчивый. Но, на мой взгляд, шумноватый при кипячении.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивого цвета, искала с бронзой, качество достойное, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Vladimir G.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удобный и красивый чайник!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, звезда, а не чайник.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично. Чтобы не сильно шумел ,одели пробку Цептер
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрели данную модель чайника и остались очень довольны: перламутровый цвет с золотом идеально вписался в интерьер кухни, сам чайник выполнен качественно, нет никакого запаха абсолютно, вода вскипает быстро. Доставили очень быстро (1 день), продавец даёт гарантию 2 года. Корпус выполнен из стали, есть фильтр от накипи, воду наливать можно, не снимая крышку (через носик). По весу очень легкий. Рекомендуем однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник функции свои выполняет. Хорошо, что крышка отдельно. Шумит, но это не критично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, красивый, лёгкий в уходе
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
А

Достоинства:


Комментарий:
Чайник выглядит добротно. Внешний вид внушает доверие. Шумит в меру.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
александр к.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник,корпус из нержавейки внутри,качественно покрашен.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает. полностью вскипает за 5 мин. корпус сильно не нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой чайник. По шуму и времени закипания - обычный. Крышечка снимается полностью и закрывается с щелчком, плотно. Из носика воду наливать удобно. Но, после двух кипячений фильтрованной Гейзером водой, на дне появились пятнышки. На некоторых кастрюлях такие тоже бывают. Вроде, не мешают .
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, не пахнет, легкий
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Инга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чан йник, соотношение цены-качества выше всяких похвал, отлично вписался в интерьер, очень удобный носик, по сравнению с предыдущим не шумный
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз покупаем точно такой же чайник. Первый проработал 3 года и до сих пор в рабочем состоянии. Но внизу лопнул декоративный ободок, поэтому решили купить новый. Никаких посторонних запахов не было. Нагревает воду быстро, шумит не сильно. Красивый. Все в нем устраивает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Венера М.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный чайник, красивый
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
хороший, малошумный, удобный чайник
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник , крышка довольно грубо открываешься , а так все супер тихо работает
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Инесса Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Стильный и красивый! Всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, интересный, стильный чайник без наворотов!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник симпатичный , быстро закипает , не шумный. Мне нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Алла Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный, легкий, удбный чайник. не выбивается из окружения в классическом стиле.


Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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