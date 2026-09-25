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Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка

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Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 3
Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig Armstrong
Альбом (сингл)
Nocturnes Remodelled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 1
  • Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 2
  • Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 3
  • Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig Armstrong
Альбом (сингл)
Nocturnes Remodelled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nocturne 4 – Alva Noto Remodel, Nocturne 1 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 8 – aus Reprise, Nocturne 6 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 3 – Jack Armstrong Remodel, Nocturne 17 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 13 – Craig Armstrong + Scott Fraser Remodel, Nocturne 2 – Craig Armstrong Remodel, Nocturne 18 – Jack Armstrong Remodel, Nocturne 13 – Mogwai Remodel, Nocturne 11 – Robert Ames Remodel, Nocturne 8 – Craig Armstrong Remodel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка

«Nocturnes Remodelled» – замечательный новый релиз от известного шотландского композитора Крейга Армстронга, предлагающий свежий взгляд на его альбом 2021 года «Music for 2 Pianos». Издание на виниле. Этот сборник включает двенадцать переосмысленных произведений, переработанных международной группой музыкантов, работающих в жанрах эмбиент, электронной и постклассической музыки. Такие музыканты, как Альва Ното, Могвай, Роберт Эймс и Скотт Фрейзер, привносят свою собственную звуковую идентичность в минималистичные композиции Армстронга, создавая захватывающие звуковые ландшафты, стирающие границы между акустической интимностью и цифровой абстракцией. Альбом также включает ремиксы самого Армстронга и его сына Джека Армстронга, что добавляет проекту индивидуальности. От Берлина до Токио, от Глазго до Лондона – процесс переосмысления отражает межкультурный диалог, основанный на фактуре, эмоциях и пространственной глубине. Результатом стала созерцательная, но в то же время устремлённая в будущее работа, идеально подходящая поклонникам Макса Рихтера, Рюити Сакамото и экспериментального эмбиента. «Nocturnes Remodelled» — изысканное и звучное дополнение к прославленной дискографии Армстронга как для коллекционеров современной классической музыки, так и для хранителей эмбиент-плейлистов.

Отзывы о товаре Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Craig Armstrong
Альбом (сингл)
Nocturnes Remodelled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nocturne 4 – Alva Noto Remodel, Nocturne 1 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 8 – aus Reprise, Nocturne 6 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 3 – Jack Armstrong Remodel, Nocturne 17 – Scott Fraser Remodel, Nocturne 13 – Craig Armstrong + Scott Fraser Remodel, Nocturne 2 – Craig Armstrong Remodel, Nocturne 18 – Jack Armstrong Remodel, Nocturne 13 – Mogwai Remodel, Nocturne 11 – Robert Ames Remodel, Nocturne 8 – Craig Armstrong Remodel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
«Nocturnes Remodelled» – замечательный новый релиз от известного шотландского композитора Крейга Армстронга, предлагающий свежий взгляд на его альбом 2021 года «Music for 2 Pianos». Издание на виниле. Этот сборник включает двенадцать переосмысленных произведений, переработанных международной группой музыкантов, работающих в жанрах эмбиент, электронной и постклассической музыки. Такие музыканты, как Альва Ното, Могвай, Роберт Эймс и Скотт Фрейзер, привносят свою собственную звуковую идентичность в минималистичные композиции Армстронга, создавая захватывающие звуковые ландшафты, стирающие границы между акустической интимностью и цифровой абстракцией. Альбом также включает ремиксы самого Армстронга и его сына Джека Армстронга, что добавляет проекту индивидуальности. От Берлина до Токио, от Глазго до Лондона – процесс переосмысления отражает межкультурный диалог, основанный на фактуре, эмоциях и пространственной глубине. Результатом стала созерцательная, но в то же время устремлённая в будущее работа, идеально подходящая поклонникам Макса Рихтера, Рюити Сакамото и экспериментального эмбиента. «Nocturnes Remodelled» — изысканное и звучное дополнение к прославленной дискографии Армстронга как для коллекционеров современной классической музыки, так и для хранителей эмбиент-плейлистов.
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Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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