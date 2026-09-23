Justin Bieber - Swag (0602478750519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Justin Bieber
Альбом (сингл)
Swag
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733318
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602478750519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Justin Bieber
Альбом (сингл)
Swag
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Gunna - Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing On Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long, Forgiveness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Justin Bieber - Swag (0602478750519) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Gunna - Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing On Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long, Forgiveness
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602478750519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Justin Bieber
Альбом (сингл)
Swag
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Gunna - Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing On Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long, Forgiveness
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Gunna - Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing On Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long, Forgiveness
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