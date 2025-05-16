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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка

31 Отзывы
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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 3
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 4
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 5
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642471
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297395716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка

Роджер Уотерс неожиданно анонсировал свой новый альбом The Dark Side Of The Moon Redux. Это продолжение празднования 50-летия классического альбома Pink Floyd, которое началось в марте с выпуска Limited Edition Deluxe Box Set и релиза Live At Wembley 1974. Реинтерпретация альбома века Роджером Уотерсом придерживается привычного порядка следования десяти песен, но, судя по всему, по звучанию значительно отличается от оригинала. По крайней мере, если взять за эталон первый сингл Money. За тихим инструментарием Уотерс произносит слова песен почти шепотом. 79-летний музыкант заменяет гитарное соло - в Pink Floyd, как и вокал Дэвида Гилмора, - чтением стихотворения. Интересный подход, иногда напоминающий покойного Леонарда Коэна. Роджер Уотерс записал альбом со своей живой группой, разделив продюсирование с ее гитаристом Гасом Сейффертом. Идея The Dark Side Of The Moon Redux пришла к Роджеру Уотерсу во время работы над его последним EP. Когда мы записывали песни для Lockdown Sessions, приближалась 50-я годовщина выхода альбома The Dark Side Of The Moon, - рассказывает Уотерс, мне пришло в голову, что The Dark Side Of The Moon может стать подходящим кандидатом на подобную переработку, отчасти в знак уважения к оригиналу, но также и для того, чтобы вновь обратить внимание на политический и эмоциональный посыл альбома в целом. Однако, по словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением известной работы. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
качество диска на высоте, а музыка на любителя подобного жанра.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, удивила только маленькая цена
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, хорошо упакован. Качество отличное. Красивый буклет полиграфия супер. Качество записи можно поставить 5 из 5. Roger Waters всегда был оригинальным и он классный. Дай Бог ему пожить ещё подольше. Кто любит Pink Floyd однозначно в коллекцию. Всем добра.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Борис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Откровений в сравнении с оригинальной версией нет. Для коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Стелла К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился. Хорошее звучание. Надежная упаковка, быстрая доставка. Всем большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание! Лицензия, а это сейчас редкость! Хорошая полиграфия. Альбом понравился, звук как всегда у Roger Waters записан великолепно. Диск пришел качественно упакованным. "Союз Мьюзик" молодцы!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати - 5. Впечатление от альбома - на любителя, сразу сложно определиться после того, как имеешь на слуху оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка отличная, огромное спасибо продавцу и перевозчику
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом! Отличная упаковка, все пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук меня впечатлил, рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уотерс как он есть. Впечатление от альбома достаточно тяжелое: очень осмысленная взвешенная работа.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
норм товар, играет неожиданно хорошо, качественная полиграфия и НЕ конский ценник
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Даже странно было прочесть, что компакт западной рок-звезды издала российская фирма. Тем не менее, это так, и к качеству издания от «Союза» никаких нареканий. А альбом — пару раз послушать и навсегда поставить на полку.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, сказали диск отличный.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Если учесть, что фирменный аналог раза в четыре дороже...
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Были бы деньги, купил бы на виниле.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Арсений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное качество, для коллекции самое то
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. До этого слушал МР3, в основном в машине. Теперь дома наслаждаюсь. Звук, голос, настроение.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук ,отличная полиграфия,никакого клея не замечал,как было в отзывах ранее.5
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск сделан качественно, звучит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное переосмысление великого альбома. Монологи, музыка Уотерса "в одном флаконе" - отличное решение. Слушаю с удовольствием заодно английский подтягиваю)). Упаковка добротная, вот только доставка слишком долгая, как из Китая...
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное и качественное издание! Рекомендую! Спасибо за быструю доставку и надёжную упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пожилой человек-что с него взять. Записано очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохо. Плохо, что клей не качественный. Положил диск в конверт другой стороной и сразу-же, клей остался на рабочей поверхности диска. Клей в наших изданиях, почти всегда отклеивается. В импортных тоже, но реже.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился альбом. И содержание и качество записи.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Сам релиз довольно спорный и многим не понятен,но это Роджер Уотерс и может быть он больше ничего не запишет! В общем в коллекции должен быть.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Алекс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ну., Уотерс, сложный человек, но если убрать стихотворную часть, то алььбом офигенный, некоторые вещи звучат не хуже оригинала. Но.... Это только мое мнение, не стоит считать его истиной в последней инстанции.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Гимбатов идрис

Достоинства:


Комментарий:
Новое и переосмысленное прочтение, очень хорошее звучание.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, диск достал легко, ничего не склеилось. Кардислив немного больше по размеру, что дает возможность поместить сам диск в защитный пакетик. Альбом просто офигительный!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Кенсорин В.

Достоинства:


Комментарий:
Старина Роджер - молодец, творит в таком возрасте. Его недавнее выступление в ООН - монолог Гуливера перед политиками-лилипутами.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297395716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Роджер Уотерс неожиданно анонсировал свой новый альбом The Dark Side Of The Moon Redux. Это продолжение празднования 50-летия классического альбома Pink Floyd, которое началось в марте с выпуска Limited Edition Deluxe Box Set и релиза Live At Wembley 1974. Реинтерпретация альбома века Роджером Уотерсом придерживается привычного порядка следования десяти песен, но, судя по всему, по звучанию значительно отличается от оригинала. По крайней мере, если взять за эталон первый сингл Money. За тихим инструментарием Уотерс произносит слова песен почти шепотом. 79-летний музыкант заменяет гитарное соло - в Pink Floyd, как и вокал Дэвида Гилмора, - чтением стихотворения. Интересный подход, иногда напоминающий покойного Леонарда Коэна. Роджер Уотерс записал альбом со своей живой группой, разделив продюсирование с ее гитаристом Гасом Сейффертом. Идея The Dark Side Of The Moon Redux пришла к Роджеру Уотерсу во время работы над его последним EP. Когда мы записывали песни для Lockdown Sessions, приближалась 50-я годовщина выхода альбома The Dark Side Of The Moon, - рассказывает Уотерс, мне пришло в голову, что The Dark Side Of The Moon может стать подходящим кандидатом на подобную переработку, отчасти в знак уважения к оригиналу, но также и для того, чтобы вновь обратить внимание на политический и эмоциональный посыл альбома в целом. Однако, по словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением известной работы. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
качество диска на высоте, а музыка на любителя подобного жанра.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, удивила только маленькая цена
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, хорошо упакован. Качество отличное. Красивый буклет полиграфия супер. Качество записи можно поставить 5 из 5. Roger Waters всегда был оригинальным и он классный. Дай Бог ему пожить ещё подольше. Кто любит Pink Floyd однозначно в коллекцию. Всем добра.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Борис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Откровений в сравнении с оригинальной версией нет. Для коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Стелла К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился. Хорошее звучание. Надежная упаковка, быстрая доставка. Всем большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание! Лицензия, а это сейчас редкость! Хорошая полиграфия. Альбом понравился, звук как всегда у Roger Waters записан великолепно. Диск пришел качественно упакованным. "Союз Мьюзик" молодцы!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати - 5. Впечатление от альбома - на любителя, сразу сложно определиться после того, как имеешь на слуху оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка отличная, огромное спасибо продавцу и перевозчику
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом! Отличная упаковка, все пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук меня впечатлил, рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уотерс как он есть. Впечатление от альбома достаточно тяжелое: очень осмысленная взвешенная работа.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
норм товар, играет неожиданно хорошо, качественная полиграфия и НЕ конский ценник
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Даже странно было прочесть, что компакт западной рок-звезды издала российская фирма. Тем не менее, это так, и к качеству издания от «Союза» никаких нареканий. А альбом — пару раз послушать и навсегда поставить на полку.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, сказали диск отличный.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Если учесть, что фирменный аналог раза в четыре дороже...
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Были бы деньги, купил бы на виниле.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Арсений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное качество, для коллекции самое то
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. До этого слушал МР3, в основном в машине. Теперь дома наслаждаюсь. Звук, голос, настроение.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук ,отличная полиграфия,никакого клея не замечал,как было в отзывах ранее.5
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск сделан качественно, звучит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное переосмысление великого альбома. Монологи, музыка Уотерса "в одном флаконе" - отличное решение. Слушаю с удовольствием заодно английский подтягиваю)). Упаковка добротная, вот только доставка слишком долгая, как из Китая...
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное и качественное издание! Рекомендую! Спасибо за быструю доставку и надёжную упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пожилой человек-что с него взять. Записано очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохо. Плохо, что клей не качественный. Положил диск в конверт другой стороной и сразу-же, клей остался на рабочей поверхности диска. Клей в наших изданиях, почти всегда отклеивается. В импортных тоже, но реже.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился альбом. И содержание и качество записи.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Сам релиз довольно спорный и многим не понятен,но это Роджер Уотерс и может быть он больше ничего не запишет! В общем в коллекции должен быть.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Алекс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ну., Уотерс, сложный человек, но если убрать стихотворную часть, то алььбом офигенный, некоторые вещи звучат не хуже оригинала. Но.... Это только мое мнение, не стоит считать его истиной в последней инстанции.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Гимбатов идрис

Достоинства:


Комментарий:
Новое и переосмысленное прочтение, очень хорошее звучание.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, диск достал легко, ничего не склеилось. Кардислив немного больше по размеру, что дает возможность поместить сам диск в защитный пакетик. Альбом просто офигительный!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Кенсорин В.

Достоинства:


Комментарий:
Старина Роджер - молодец, творит в таком возрасте. Его недавнее выступление в ООН - монолог Гуливера перед политиками-лилипутами.


Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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