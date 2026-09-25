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The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка

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The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 1
The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 2
The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 3
The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 4
The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 5
The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Noctourniquet
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 1
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 2
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 3
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 4
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 5
  • The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733312
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795602514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Noctourniquet
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Whip Hand, Aegis, Dyslexicon, Empty Vessels Make the Loudest Sound, The Malkin Jewel, Lapochka, In Absentia, Imago, Molochwalker, Trinkets Pale of Moon, Vedamalady, Noctourniquet, Zed and Two Naughts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка

Noctourniquet — шестой студийный альбом американской группы The Mars Volta, издан в 2012 году. Издание на виниле. Как это типично для The Mars Volta, альбом Noctourniquet был написан Омаром Родригесом-Лопесом и Седриком Бикслером-Завалой и спродюсирован Родригесом-Лопесом. Альбом из 13 треков исследует музыкальные территории, в которые дуэт никогда не заходил за более чем 20 лет своего творческого сотрудничества: спектр музыкальных и эмоциональных текстур, созданных Родригесом-Лопесом на Noctourniquet, варьируется от помпезного открывающего трека «The Whip Hand» до зловеще жутковатой «The Malkin Jewel» и постоянно переплетается с гипнотическими мелодиями и новаторскими электро-эмбиентными текстурами, что особенно заметно в эпической композиции «In Absentia».

Отзывы о товаре The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795602514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Noctourniquet
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Whip Hand, Aegis, Dyslexicon, Empty Vessels Make the Loudest Sound, The Malkin Jewel, Lapochka, In Absentia, Imago, Molochwalker, Trinkets Pale of Moon, Vedamalady, Noctourniquet, Zed and Two Naughts
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Noctourniquet — шестой студийный альбом американской группы The Mars Volta, издан в 2012 году. Издание на виниле. Как это типично для The Mars Volta, альбом Noctourniquet был написан Омаром Родригесом-Лопесом и Седриком Бикслером-Завалой и спродюсирован Родригесом-Лопесом. Альбом из 13 треков исследует музыкальные территории, в которые дуэт никогда не заходил за более чем 20 лет своего творческого сотрудничества: спектр музыкальных и эмоциональных текстур, созданных Родригесом-Лопесом на Noctourniquet, варьируется от помпезного открывающего трека «The Whip Hand» до зловеще жутковатой «The Malkin Jewel» и постоянно переплетается с гипнотическими мелодиями и новаторскими электро-эмбиентными текстурами, что особенно заметно в эпической композиции «In Absentia».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mars Volta - Noctourniquet (4250795602514) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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