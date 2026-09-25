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Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Guitar
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) - фото 1
  • Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) - фото 2
  • Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) - фото 3
  • Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) - фото 4
  • Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0198704399879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Guitar
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining, Sweeter, Phantom, Nightmare, Terror, Rock and Roll, Home, Nothing at All, Punishment, Knockin, Holy, Rooster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка

Guitar — шестой студийный альбом канадского музыканта Мака ДеМарко, выпущенный 22 августа 2025 года. Издание на виниле в гейтфолде. «Guitar» — первый студийный альбом Мака ДеМарко после «Here Comes the Cowboy» 2019 года. «Guitar» включает 12 новых песен, которые Мак записал полностью в своей домашней студии в Лос-Анджелесе в период с 16 по 28 ноября 2024 года. Мак пишет: «Я думаю, что «Guitar» — это наиболее точное отражение того, где я нахожусь в своей жизни сейчас, насколько это возможно».

Отзывы о товаре Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0198704399879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Guitar
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining, Sweeter, Phantom, Nightmare, Terror, Rock and Roll, Home, Nothing at All, Punishment, Knockin, Holy, Rooster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Guitar — шестой студийный альбом канадского музыканта Мака ДеМарко, выпущенный 22 августа 2025 года. Издание на виниле в гейтфолде. «Guitar» — первый студийный альбом Мака ДеМарко после «Here Comes the Cowboy» 2019 года. «Guitar» включает 12 новых песен, которые Мак записал полностью в своей домашней студии в Лос-Анджелесе в период с 16 по 28 ноября 2024 года. Мак пишет: «Я думаю, что «Guitar» — это наиболее точное отражение того, где я нахожусь в своей жизни сейчас, насколько это возможно».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mac DeMarco - Guitar (0198704399879) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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