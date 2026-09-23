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Lee "Scratch" Perry - King Scratch (4050538781748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee "Scratch" Perry - King Scratch (4050538781748) виниловая пластинка

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Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 1
Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 2
Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 3
Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 4
Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 5
Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
King Scratch
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 1
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 2
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 3
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 4
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 5
  • Lee &quot;Scratch&quot; Perry - King Scratch (4050538781748) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733301
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538781748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
King Scratch
Жанр
Регги
Трек-лист
People Funny Boy - Lee "Scratch" Perry, Tighten Up - Lee "Scratch" Perry, Return Of Django - The Upsetters, Shocks Of Mighty - Lee "Scratch" Perry, Place Called Africa - Junior Byles, All Africans (Don't Cross The Nation) (7" Mix) - Little Roy, Beat Down Babylon - Junior Byles, Words Of My Mouth - The Gatherers, Hot Tip (Edit) - Prince Django, Jungle Lion (7" Mix) - Lee "Scratch" Perry, Curley Locks - Junior Byles, Hurt So Good (7" Mix) - Susan Cadogan, Stay Dread - Lee "Scratch" Perry, Sipple O
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee "Scratch" Perry - King Scratch (4050538781748) виниловая пластинка

Сборник влиятельного ямайского продюсера и исполнителя Ли «Скрэтча» Перри. Выпущенный лейблом Trojan Records в 2022 году, этот проект отдает дань уважения творческому пути и музыкальным инновациям Перри на протяжении нескольких десятилетий. Издание на виниле в гейтфолде. Жанр альбома — преимущественно регги, но в рамках этого общего стиля также очевидны влияния ска и особенно даба. Даб, который Перри развивал и формировал, характеризуется сильным эхом, новаторским использованием студийных эффектов и манипулированием ритмами. Стиль Перри уникален и повлиял на развитие альтернативных музыкальных жанров и студийных техник по всему миру. Подборка на этом двухдисковом издании представляет собой обзор самых любимых работ и записей Перри, прослеживая его эволюцию как артиста с конца 1960-х до начала 2000-х годов. В альбом вошли как классические, так и менее известные, но важные треки. Среди композиций, представленных в этом сборнике, — «Police & Thieves» с участием Junior Murvin, один из самых известных регги-гимнов, созданных Перри в его легендарной студии Black Ark, и «Return of Django», хит группы The Upsetters. Также в сборник вошла «Disco Devil», классика даба, в которой Перри в полной мере демонстрирует свой новаторский подход к процессу ремикса.



Теги товара: Регги

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538781748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
King Scratch
Жанр
Регги
Трек-лист
People Funny Boy - Lee "Scratch" Perry, Tighten Up - Lee "Scratch" Perry, Return Of Django - The Upsetters, Shocks Of Mighty - Lee "Scratch" Perry, Place Called Africa - Junior Byles, All Africans (Don't Cross The Nation) (7" Mix) - Little Roy, Beat Down Babylon - Junior Byles, Words Of My Mouth - The Gatherers, Hot Tip (Edit) - Prince Django, Jungle Lion (7" Mix) - Lee "Scratch" Perry, Curley Locks - Junior Byles, Hurt So Good (7" Mix) - Susan Cadogan, Stay Dread - Lee "Scratch" Perry, Sipple O
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сборник влиятельного ямайского продюсера и исполнителя Ли «Скрэтча» Перри. Выпущенный лейблом Trojan Records в 2022 году, этот проект отдает дань уважения творческому пути и музыкальным инновациям Перри на протяжении нескольких десятилетий. Издание на виниле в гейтфолде. Жанр альбома — преимущественно регги, но в рамках этого общего стиля также очевидны влияния ска и особенно даба. Даб, который Перри развивал и формировал, характеризуется сильным эхом, новаторским использованием студийных эффектов и манипулированием ритмами. Стиль Перри уникален и повлиял на развитие альтернативных музыкальных жанров и студийных техник по всему миру. Подборка на этом двухдисковом издании представляет собой обзор самых любимых работ и записей Перри, прослеживая его эволюцию как артиста с конца 1960-х до начала 2000-х годов. В альбом вошли как классические, так и менее известные, но важные треки. Среди композиций, представленных в этом сборнике, — «Police & Thieves» с участием Junior Murvin, один из самых известных регги-гимнов, созданных Перри в его легендарной студии Black Ark, и «Return of Django», хит группы The Upsetters. Также в сборник вошла «Disco Devil», классика даба, в которой Перри в полной мере демонстрирует свой новаторский подход к процессу ремикса.


Теги товара: Регги
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