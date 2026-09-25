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Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 2
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Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 4
Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Our Thing
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 1
  • Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 2
  • Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 3
  • Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 4
  • Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475225102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Our Thing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Teeter Totter, Pedro's Time, Our Thing, Back Road, Escapade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка

Our Thing — второй студийный альбом американского джазового тенор-саксофониста Джо Хендерсона, выпущенный на Blue Note в 1963 году. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Всего через три месяца после записи своего многообещающего дебютного альбома на лейбле Blue Note «Page One» тенор-саксофонист Джо Хендерсон вернулся в студию Руди Ван Гелдера в сентябре 1963 года, чтобы записать свой второй альбом на этом лейбле, «Our Thing». На нём он вновь продемонстрировал свою глубокую связь с трубачом Кенни Дорхэмом. Как и на предыдущем альбоме, дуэт, в сопровождении великолепной ритм-секции (пианист Эндрю Хилл, барабанщик Пит Ла Рока и басист Эдди Хан), исполнял композиции по очереди, и каждый из них явно играл центральную роль в соло.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475225102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Our Thing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Teeter Totter, Pedro's Time, Our Thing, Back Road, Escapade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Our Thing — второй студийный альбом американского джазового тенор-саксофониста Джо Хендерсона, выпущенный на Blue Note в 1963 году. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Всего через три месяца после записи своего многообещающего дебютного альбома на лейбле Blue Note «Page One» тенор-саксофонист Джо Хендерсон вернулся в студию Руди Ван Гелдера в сентябре 1963 года, чтобы записать свой второй альбом на этом лейбле, «Our Thing». На нём он вновь продемонстрировал свою глубокую связь с трубачом Кенни Дорхэмом. Как и на предыдущем альбоме, дуэт, в сопровождении великолепной ритм-секции (пианист Эндрю Хилл, барабанщик Пит Ла Рока и басист Эдди Хан), исполнял композиции по очереди, и каждый из них явно играл центральную роль в соло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Our Thing (0602475225102) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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