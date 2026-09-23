OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка
Саундтрек Александра Деспла к фильму 2025 года «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо. Издание на цветном виниле. В своей третьей совместной работе, после «Формы воды» 2017 года и «Пиноккио» 2022 года, дуэт композитора и режиссера создал захватывающую смесь прекрасного лиризма и глубоких эмоций, передавая чудо и трагедию классической истории Мэри Шелли. Композитор постоянно работал с дель Торо над определением общей эстетики саундтрека, отмечая, что режиссер подталкивал его к смелым экспериментам с музыкой. Деспла определил саундтрек как окно в душу каждого персонажа; присутствуют моменты, когда музыка резко контрастирует с событиями, происходящими на экране.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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