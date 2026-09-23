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OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка

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OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Frankenstein
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) - фото 1
  • OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) - фото 2
  • OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) - фото 3
  • OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733267
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Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Frankenstein
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Frankenstein, Explosion, Victor S Tale, Burning Angel, Mother Dies, William And Father, Lecture, Meet Harlander, Elizabeth, The Castle, Symmetry, Body Building, The Tower, Awakening, Everything Is New, Elizabeth Meets The Creature, Floating Leaf, Fire, Creature's Tale, Hunters, Family Life, A Friend, Recollection, A Good Man, A Merciless Life, Confrontation, Laying To Rest, Forgiveness, Eternity
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка

Саундтрек Александра Деспла к фильму 2025 года «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо. Издание на цветном виниле. В своей третьей совместной работе, после «Формы воды» 2017 года и «Пиноккио» 2022 года, дуэт композитора и режиссера создал захватывающую смесь прекрасного лиризма и глубоких эмоций, передавая чудо и трагедию классической истории Мэри Шелли. Композитор постоянно работал с дель Торо над определением общей эстетики саундтрека, отмечая, что режиссер подталкивал его к смелым экспериментам с музыкой. Деспла определил саундтрек как окно в душу каждого персонажа; присутствуют моменты, когда музыка резко контрастирует с событиями, происходящими на экране.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Frankenstein
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Frankenstein, Explosion, Victor S Tale, Burning Angel, Mother Dies, William And Father, Lecture, Meet Harlander, Elizabeth, The Castle, Symmetry, Body Building, The Tower, Awakening, Everything Is New, Elizabeth Meets The Creature, Floating Leaf, Fire, Creature's Tale, Hunters, Family Life, A Friend, Recollection, A Good Man, A Merciless Life, Confrontation, Laying To Rest, Forgiveness, Eternity
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Александра Деспла к фильму 2025 года «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо. Издание на цветном виниле. В своей третьей совместной работе, после «Формы воды» 2017 года и «Пиноккио» 2022 года, дуэт композитора и режиссера создал захватывающую смесь прекрасного лиризма и глубоких эмоций, передавая чудо и трагедию классической истории Мэри Шелли. Композитор постоянно работал с дель Торо над определением общей эстетики саундтрека, отмечая, что режиссер подталкивал его к смелым экспериментам с музыкой. Деспла определил саундтрек как окно в душу каждого персонажа; присутствуют моменты, когда музыка резко контрастирует с событиями, происходящими на экране.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Frankenstein (Alexandre Desplat) (coloured) (0810155841416) виниловая пластинка – стоимость товара 4820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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