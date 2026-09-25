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Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка

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Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) - фото 1
  • Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029945713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon’s End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon’s End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029945713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon’s End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon’s End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mayhem - Liturgy Of Death (0198029945713) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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