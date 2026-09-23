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Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) виниловая пластинка

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Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 1
Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 2
Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 3
Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 1
  • Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 2
  • Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 3
  • Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733246
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Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Redemption of Faith, Endless, The Fallen, Take, Act Seven, Time for Tears, Eternal, Unspoken, Caroline, Why, The Curse, Perils of the Wind
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Redemption of Faith, Endless, The Fallen, Take, Act Seven, Time for Tears, Eternal, Unspoken, Caroline, Why, The Curse, Perils of the Wind



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Crematory - Believe (coloured) (4262464737557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Redemption of Faith, Endless, The Fallen, Take, Act Seven, Time for Tears, Eternal, Unspoken, Caroline, Why, The Curse, Perils of the Wind
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Redemption of Faith, Endless, The Fallen, Take, Act Seven, Time for Tears, Eternal, Unspoken, Caroline, Why, The Curse, Perils of the Wind


Теги товара: Цветной винил
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