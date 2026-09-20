Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка
Музыкальный альбом Future Sound Of LondonFuture Sound of London выпустил ISDN в декабре 1994 года, первоначально с черной обложкой и ограниченным тиражом. В июне 1995 года была выпущена альтернативная версия в белой обложке, у которой на 4-й стороне был другой трек-лист с новыми треками. В 2024 году этому любимому фанатами альбому исполняется 30 лет. Чтобы отметить это событие, аудио из обеих версий было объединено и упорядочено FSOL. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новой передней обложкой. Музыка на альбоме собрана из различных прямых трансляций, которые дуэт транслировал на радиостанции по всему миру с использованием сети ISDN. В то время ISDN была относительно новой технологией, которая имела пропускную способность для передачи высококачественного цифрового звука.
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