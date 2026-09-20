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Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка

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Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 1
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 2
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 3
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 4
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 5
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 6
Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Sound Of London
Альбом (сингл)
ISDN
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 1
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 2
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 3
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 4
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 5
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 6
  • Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665061
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602458733440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Sound Of London
Альбом (сингл)
ISDN
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Just A Fuckin Idiot, The Far Out Son Of Lung And The Ramblings Of A Madman, You're Creeping Me Out, Eyes Pop - Skin Explodes - Everybody Dead, It's My Mind That Works, Dirty Shadows, Tired, Egypt, Are They Fightin Us, Hot Knives, Kai, Amoeba, A Study Of Six Guitars, Snake Hips, An End Of Sorts
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Future Sound Of LondonFuture Sound of London выпустил ISDN в декабре 1994 года, первоначально с черной обложкой и ограниченным тиражом. В июне 1995 года была выпущена альтернативная версия в белой обложке, у которой на 4-й стороне был другой трек-лист с новыми треками. В 2024 году этому любимому фанатами альбому исполняется 30 лет. Чтобы отметить это событие, аудио из обеих версий было объединено и упорядочено FSOL. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новой передней обложкой. Музыка на альбоме собрана из различных прямых трансляций, которые дуэт транслировал на радиостанции по всему миру с использованием сети ISDN. В то время ISDN была относительно новой технологией, которая имела пропускную способность для передачи высококачественного цифрового звука.

Отзывы о товаре Future Sound Of London - ISDN (coloured) (0602458733440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602458733440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Sound Of London
Альбом (сингл)
ISDN
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Just A Fuckin Idiot, The Far Out Son Of Lung And The Ramblings Of A Madman, You're Creeping Me Out, Eyes Pop - Skin Explodes - Everybody Dead, It's My Mind That Works, Dirty Shadows, Tired, Egypt, Are They Fightin Us, Hot Knives, Kai, Amoeba, A Study Of Six Guitars, Snake Hips, An End Of Sorts
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом Future Sound Of LondonFuture Sound of London выпустил ISDN в декабре 1994 года, первоначально с черной обложкой и ограниченным тиражом. В июне 1995 года была выпущена альтернативная версия в белой обложке, у которой на 4-й стороне был другой трек-лист с новыми треками. В 2024 году этому любимому фанатами альбому исполняется 30 лет. Чтобы отметить это событие, аудио из обеих версий было объединено и упорядочено FSOL. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новой передней обложкой. Музыка на альбоме собрана из различных прямых трансляций, которые дуэт транслировал на радиостанции по всему миру с использованием сети ISDN. В то время ISDN была относительно новой технологией, которая имела пропускную способность для передачи высококачественного цифрового звука.
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