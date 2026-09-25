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Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка

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Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 2
Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 3
Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Act Seven
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 2
  • Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 3
  • Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Act Seven
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shining, I Never Die, Moonlight, Fly, Memory, The Holy One, The Game, Waiting, Awake, Tale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shining, I Never Die, Moonlight, Fly, Memory, The Holy One, The Game, Waiting, Awake, Tale



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Act Seven
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shining, I Never Die, Moonlight, Fly, Memory, The Holy One, The Game, Waiting, Awake, Tale
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shining, I Never Die, Moonlight, Fly, Memory, The Holy One, The Game, Waiting, Awake, Tale


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crematory - Act Seven (coloured) (4262464737533) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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