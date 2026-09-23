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Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит

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Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
графитовый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733211
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
графитовый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит

Микроволновая печь SUPRA представляет собой надежное и практичное устройство для ежедневного использования на кухне. Эта модель выполнена в элегантном графитовом цвете и прекрасно впишется в интерьер любого стиля. Обладая мощностью 700 Вт, микроволновая печь обеспечивает эффективный и равномерный нагрев блюд. Печь имеет объем 20 литров, что позволяет без труда разогревать и готовить средние порции пищи. Внутреннее пространство с эмалированным покрытием легко очищается и поддерживает гигиеничность устройства. Диаметр поворотного стола составляет 24.5 см, что позволяет разместить посуду различных размеров. Управление печью осуществляется с помощью механических ручек, расположенных на передней панели. Удобная ручка для открывания дверцы обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Эта модель является отдельностоящей, что позволяет легко разместить ее в любом удобном для вас месте на кухне. Микроволновая печь SUPRA, произведенная в Китае, не поддерживает инверторную технологию и не оснащена грилем, что делает ее простой и доступной в использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и функциональную модель без излишеств.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
графитовый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь SUPRA представляет собой надежное и практичное устройство для ежедневного использования на кухне. Эта модель выполнена в элегантном графитовом цвете и прекрасно впишется в интерьер любого стиля. Обладая мощностью 700 Вт, микроволновая печь обеспечивает эффективный и равномерный нагрев блюд. Печь имеет объем 20 литров, что позволяет без труда разогревать и готовить средние порции пищи. Внутреннее пространство с эмалированным покрытием легко очищается и поддерживает гигиеничность устройства. Диаметр поворотного стола составляет 24.5 см, что позволяет разместить посуду различных размеров. Управление печью осуществляется с помощью механических ручек, расположенных на передней панели. Удобная ручка для открывания дверцы обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Эта модель является отдельностоящей, что позволяет легко разместить ее в любом удобном для вас месте на кухне. Микроволновая печь SUPRA, произведенная в Китае, не поддерживает инверторную технологию и не оснащена грилем, что делает ее простой и доступной в использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и функциональную модель без излишеств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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