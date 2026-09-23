Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Supra 20MS55 20л. 700Вт графит
Микроволновая печь SUPRA представляет собой надежное и практичное устройство для ежедневного использования на кухне. Эта модель выполнена в элегантном графитовом цвете и прекрасно впишется в интерьер любого стиля. Обладая мощностью 700 Вт, микроволновая печь обеспечивает эффективный и равномерный нагрев блюд. Печь имеет объем 20 литров, что позволяет без труда разогревать и готовить средние порции пищи. Внутреннее пространство с эмалированным покрытием легко очищается и поддерживает гигиеничность устройства. Диаметр поворотного стола составляет 24.5 см, что позволяет разместить посуду различных размеров. Управление печью осуществляется с помощью механических ручек, расположенных на передней панели. Удобная ручка для открывания дверцы обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Эта модель является отдельностоящей, что позволяет легко разместить ее в любом удобном для вас месте на кухне. Микроволновая печь SUPRA, произведенная в Китае, не поддерживает инверторную технологию и не оснащена грилем, что делает ее простой и доступной в использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и функциональную модель без излишеств.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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