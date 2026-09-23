Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800
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Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733170
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
10
Описание товара Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800
Модуль памяти
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Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Модуль памяти
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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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