Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR5-4800
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR5-4800
Представьте себе возможность вдохнуть новую жизнь в ваш современный ноутбук или компактный компьютер, подняв его производительность на качественно иной уровень. Модуль оперативной памяти ТМИ объемом 8 Гб, выполненный в соответствии с передовым стандартом DDR5, создан именно для этой цели. Это не просто апгрейд, это стратегическое вложение в скорость, отзывчивость и многозадачность вашей системы, основанное на новейших технологических достижениях. Одной из ключевых особенностей данного модуля является его форм-фактор для компактных устройств, что делает его идеальным решением для модернизации ноутбуков, мини-ПК и других устройств, где критически важен каждый миллиметр пространства. При этом вы получаете все преимущества стандарта DDR5, который знаменует собой настоящий прорыв по сравнению с предыдущими поколениями памяти. Благодаря высокой эффективной тактовой частоте, достигающей четырех тысяч восьмисот мегагерц, ваш процессор получает мгновенный доступ к данным, что кардинально сокращает время загрузки приложений, ускоряет обработку больших файлов и обеспечивает невероятную плавность работы в сложных программных средах. Пропускная способность этой памяти составляет впечатляющие тридцать восемь тысяч четыреста мегабайт в секунду. На практике это означает, что информационный канал между памятью и процессором становится значительно шире и быстрее. Это позволяет вам без малейших задержек переключаться между десятками вкладок в браузере, работать с объемными таблицами и базами данных, а также одновременно запускать несколько фоновых приложений, не ощущая снижения производительности системы. Ваша работа становится по-настоящему непрерывной и эффективной. Не менее важным преимуществом нового стандарта является повышенная энергоэффективность. Напряжение питания данного модуля составляет всего один и одна десятая вольта, что существенно ниже, чем у решений предыдущего поколения. Это напрямую способствует снижению общего энергопотребления системы, что особенно ценно для мобильных устройств, позволяя дольше работать от аккумуляторной батареи. Кроме того, сниженное тепловыделение обеспечивает стабильность работы даже при длительных интенсивных нагрузках, без необходимости использования отдельной системы охлаждения. Конструкция модуля надежна и самодостаточна. Установка этого модуля памяти — это простой и быстрый способ существенно повысить отзывчивость всей системы. Вы сразу заметите, как операционная система загружается заметно быстрее, тяжелые приложения перестают заставлять себя ждать, а повседневные задачи выполняются практически мгновенно. Это инвестиция в ваш комфорт и продуктивность, которая окупается каждой секундой сэкономленного времени. Модуль оперативной памяти ТМИ DDR5 — это не просто компонент, это ключ к раскрытию полного потенциала вашего устройства, делающий взаимодействие с цифровым миром более плавным, быстрым и предсказуемым.
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