Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM (AH5U16G60C622MBAA-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM (AH5U16G60C622MBAA-1)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR5 оптимально подходит для сборщиков современных ПК средней и высокой производительности, которые стремятся получить отзывчивую систему для игр, работы и многозадачности. Объём в 16 ГБ на одну планку позволяет собрать мощную двухканальную конфигурацию на 32 ГБ, что с избытком покрывает потребности в современных играх и тяжёлом программном обеспечении. Частота 6000 МГц обеспечивает заметный прирост производительности в процессорозависимых задачах по сравнению со стандартными комплектами, делая этот модуль отличным выбором для сбалансированных игровых и рабочих сборок на платформах Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000.
Тип, поколение и форм-- фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает совместимость исключительно с современными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5. Это новое поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подходит для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ является современным стандартом для серьёзных задач. В паре с такой же планкой вы получите 32 ГБ в двухканальном режиме - этого хватит для комфортного гейминга с высокими настройками, работы с множеством вкладок, приложений и даже для начального уровня монтажа видео. Частота 6000 МГц является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых значений для DDR5, так как обеспечивает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с базовыми частотами, что напрямую отражается на FPS в играх и скорости отклика системы в ресурсоёмких программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля CL40-40-40 при рабочем напряжении 1.25 В характерны для скоростной памяти DDR5 и обеспечивают хороший баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Для достижения заявленной скорости 6000 МГц модуль поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации единственного профиля XMP в BIOS материнской платы, память заработает на своих номинальных характеристиках без необходимости сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не занимающихся оверклокингом.
Совместимость с платформой
Данная память совместима только с материнскими платами под сокеты LGA1700 (Intel 12-го, 13-Lго и 14-Lго поколений) и AM5 (AMD Ryzen 7000 и новее), имеющими слоты DDR5. Важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает работу памяти на частоте 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI, так как производители постоянно улучшают совместимость и стабильность работы с памятью DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, способствуя стабильности на высоких частотах. Дизайн радиатора относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером воздушного типа, особенно важный при установке нескольких планок в слоты, ближайшие к сокету CPU. Подсветка RGB на данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность системы, необходимо приобрести и установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется сразу докупать идентичную модель, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильной работе или сбросу частот до более низких значений.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - абсолютная несовместимость с платами под память DDR4, физически установить модуль в неправильный слот невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP-профили и частоту 6000 МГц. Помните, что использование одного модуля вместо двух в двухканальной системе снизит общую производительность, поэтому для новых сборок предпочтительнее сразу покупать комплект из двух планок. Этот модуль Apacer DDR5 - отличный сбалансированный выбор для современной системы, где важна высокая скорость работы, но если ваш бюджет ограничен или вы не планируете ресурсоёмкие задачи, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 350 руб.5588 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb (16Gbx2) 2666MHz ...
-
В наличииЦена 22 540 руб.5635 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
-
В наличииЦена 22 710 руб.5678 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 23 130 руб.5783 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 23 590 руб.5898 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 110 руб.6028 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитОперативная память Samsung DDR5 16GB DIMM 5600MHz (M323R2GA3EB0-...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR5 оптимально подходит для сборщиков современных ПК средней и высокой производительности, которые стремятся получить отзывчивую систему для игр, работы и многозадачности. Объём в 16 ГБ на одну планку позволяет собрать мощную двухканальную конфигурацию на 32 ГБ, что с избытком покрывает потребности в современных играх и тяжёлом программном обеспечении. Частота 6000 МГц обеспечивает заметный прирост производительности в процессорозависимых задачах по сравнению со стандартными комплектами, делая этот модуль отличным выбором для сбалансированных игровых и рабочих сборок на платформах Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000.
Тип, поколение и форм-- фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает совместимость исключительно с современными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5. Это новое поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подходит для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ является современным стандартом для серьёзных задач. В паре с такой же планкой вы получите 32 ГБ в двухканальном режиме - этого хватит для комфортного гейминга с высокими настройками, работы с множеством вкладок, приложений и даже для начального уровня монтажа видео. Частота 6000 МГц является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых значений для DDR5, так как обеспечивает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с базовыми частотами, что напрямую отражается на FPS в играх и скорости отклика системы в ресурсоёмких программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля CL40-40-40 при рабочем напряжении 1.25 В характерны для скоростной памяти DDR5 и обеспечивают хороший баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Для достижения заявленной скорости 6000 МГц модуль поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации единственного профиля XMP в BIOS материнской платы, память заработает на своих номинальных характеристиках без необходимости сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не занимающихся оверклокингом.
Совместимость с платформой
Данная память совместима только с материнскими платами под сокеты LGA1700 (Intel 12-го, 13-Lго и 14-Lго поколений) и AM5 (AMD Ryzen 7000 и новее), имеющими слоты DDR5. Важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает работу памяти на частоте 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI, так как производители постоянно улучшают совместимость и стабильность работы с памятью DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, способствуя стабильности на высоких частотах. Дизайн радиатора относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером воздушного типа, особенно важный при установке нескольких планок в слоты, ближайшие к сокету CPU. Подсветка RGB на данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность системы, необходимо приобрести и установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется сразу докупать идентичную модель, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильной работе или сбросу частот до более низких значений.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - абсолютная несовместимость с платами под память DDR4, физически установить модуль в неправильный слот невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP-профили и частоту 6000 МГц. Помните, что использование одного модуля вместо двух в двухканальной системе снизит общую производительность, поэтому для новых сборок предпочтительнее сразу покупать комплект из двух планок. Этот модуль Apacer DDR5 - отличный сбалансированный выбор для современной системы, где важна высокая скорость работы, но если ваш бюджет ограничен или вы не планируете ресурсоёмкие задачи, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM (AH5U16G60C622MBAA-1)