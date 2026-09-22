Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM (AH5U16G60C622MBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR5 оптимально подходит для сборщиков современных ПК средней и высокой производительности, которые стремятся получить отзывчивую систему для игр, работы и многозадачности. Объём в 16 ГБ на одну планку позволяет собрать мощную двухканальную конфигурацию на 32 ГБ, что с избытком покрывает потребности в современных играх и тяжёлом программном обеспечении. Частота 6000 МГц обеспечивает заметный прирост производительности в процессорозависимых задачах по сравнению со стандартными комплектами, делая этот модуль отличным выбором для сбалансированных игровых и рабочих сборок на платформах Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000.

Тип, поколение и форм-- фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает совместимость исключительно с современными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5. Это новое поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подходит для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ является современным стандартом для серьёзных задач. В паре с такой же планкой вы получите 32 ГБ в двухканальном режиме - этого хватит для комфортного гейминга с высокими настройками, работы с множеством вкладок, приложений и даже для начального уровня монтажа видео. Частота 6000 МГц является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых значений для DDR5, так как обеспечивает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с базовыми частотами, что напрямую отражается на FPS в играх и скорости отклика системы в ресурсоёмких программах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля CL40-40-40 при рабочем напряжении 1.25 В характерны для скоростной памяти DDR5 и обеспечивают хороший баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Для достижения заявленной скорости 6000 МГц модуль поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации единственного профиля XMP в BIOS материнской платы, память заработает на своих номинальных характеристиках без необходимости сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не занимающихся оверклокингом.

Совместимость с платформой

Данная память совместима только с материнскими платами под сокеты LGA1700 (Intel 12-го, 13-Lго и 14-Lго поколений) и AM5 (AMD Ryzen 7000 и новее), имеющими слоты DDR5. Важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает работу памяти на частоте 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI, так как производители постоянно улучшают совместимость и стабильность работы с памятью DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, способствуя стабильности на высоких частотах. Дизайн радиатора относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером воздушного типа, особенно важный при установке нескольких планок в слоты, ближайшие к сокету CPU. Подсветка RGB на данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок без акцента на освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность системы, необходимо приобрести и установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется сразу докупать идентичную модель, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильной работе или сбросу частот до более низких значений.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - абсолютная несовместимость с платами под память DDR4, физически установить модуль в неправильный слот невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP-профили и частоту 6000 МГц. Помните, что использование одного модуля вместо двух в двухканальной системе снизит общую производительность, поэтому для новых сборок предпочтительнее сразу покупать комплект из двух планок. Этот модуль Apacer DDR5 - отличный сбалансированный выбор для современной системы, где важна высокая скорость работы, но если ваш бюджет ограничен или вы не планируете ресурсоёмкие задачи, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.