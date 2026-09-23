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Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) виниловая пластинка

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Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) - фото 1
  • Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) - фото 2
  • Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) - фото 3
  • Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733009
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[656605152516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Paprika, Be Sweet, Kokomo, IN, Slide Tackle, Posing In Bondage, Sit, Savage Good Boy, In Hell, Tactics, Posing For Cars
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Japanese Breakfast - Jubilee (656605152516) виниловая пластинка

Jubilee – это третий студийный альбом американского инди-поп проекта Japanese Breakfast под руководством Мишель Заунер, выпущенный в 2021 году. Пластинка стала поворотной точкой в творчестве артистки, обозначив переход от меланхоличного и интроспективного звучания к более светлой и жизнеутверждающей эстетике. Музыкально альбом сочетает инди-поп, арт-поп и альтернативный рок с яркими аранжировками, насыщенными синтезаторами и выразительными мелодиями. Звучание Jubilee стало более масштабным и полированным по сравнению с предыдущими релизами, сохранив при этом фирменную искренность и эмоциональную глубину проекта. Тематически альбом посвящён радости, принятию и попытке научиться счастью после долгого периода утрат и внутренней боли. Тексты песен исследуют любовь, успех, уязвимость и страх перед собственным благополучием, что придаёт альбому сложный и многослойный эмоциональный характер. Jubilee получил широкое признание критиков и был отмечен как один из лучших альбомов года. Для поклонников Japanese Breakfast эта работа стала символом творческого и личного роста, а для новых слушателей – ярким и доступным знакомством с одним из самых выразительных инди-поп проектов своего времени.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[656605152516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Paprika, Be Sweet, Kokomo, IN, Slide Tackle, Posing In Bondage, Sit, Savage Good Boy, In Hell, Tactics, Posing For Cars
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Jubilee – это третий студийный альбом американского инди-поп проекта Japanese Breakfast под руководством Мишель Заунер, выпущенный в 2021 году. Пластинка стала поворотной точкой в творчестве артистки, обозначив переход от меланхоличного и интроспективного звучания к более светлой и жизнеутверждающей эстетике. Музыкально альбом сочетает инди-поп, арт-поп и альтернативный рок с яркими аранжировками, насыщенными синтезаторами и выразительными мелодиями. Звучание Jubilee стало более масштабным и полированным по сравнению с предыдущими релизами, сохранив при этом фирменную искренность и эмоциональную глубину проекта. Тематически альбом посвящён радости, принятию и попытке научиться счастью после долгого периода утрат и внутренней боли. Тексты песен исследуют любовь, успех, уязвимость и страх перед собственным благополучием, что придаёт альбому сложный и многослойный эмоциональный характер. Jubilee получил широкое признание критиков и был отмечен как один из лучших альбомов года. Для поклонников Japanese Breakfast эта работа стала символом творческого и личного роста, а для новых слушателей – ярким и доступным знакомством с одним из самых выразительных инди-поп проектов своего времени.


Теги товара: Limited Edition
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