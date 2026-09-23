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Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка

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Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муся Тотибадзе
Альбом (сингл)
Мальчик
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) - фото 1
  • Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муся Тотибадзе
Альбом (сингл)
Мальчик
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ночь, Птицы, Разбегаюсь, Лети, Останусь С Тобой, Мальчик, Море, Правда О Любви (Bonus Track), Танцуй, Виталик! (Bonus Track), Баллада О Детях Большой Медведицы (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка

Певица и музыкант Муся Тотибадзе, известная по трекам «Правда о любви» и «Танцуй, Виталик!», представила дебютный альбом, который получил название «Мальчик». Сама Муся выступила автором большинства песен на альбоме. Исключением стали треки «Останусь с тобой», который в 1990-е прославила Наталья Ветлицкая, и «Птицы», текст для которого написан Ильей Шаповаловым. По сравнению с синглами, которые ранее выпускала Муся, треки с альбома «Мальчик» отличает заметное электронное звучание, при этом направление текстов осталось прежним: «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», — говорит сама Муся.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муся Тотибадзе
Альбом (сингл)
Мальчик
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ночь, Птицы, Разбегаюсь, Лети, Останусь С Тобой, Мальчик, Море, Правда О Любви (Bonus Track), Танцуй, Виталик! (Bonus Track), Баллада О Детях Большой Медведицы (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Певица и музыкант Муся Тотибадзе, известная по трекам «Правда о любви» и «Танцуй, Виталик!», представила дебютный альбом, который получил название «Мальчик». Сама Муся выступила автором большинства песен на альбоме. Исключением стали треки «Останусь с тобой», который в 1990-е прославила Наталья Ветлицкая, и «Птицы», текст для которого написан Ильей Шаповаловым. По сравнению с синглами, которые ранее выпускала Муся, треки с альбома «Мальчик» отличает заметное электронное звучание, при этом направление текстов осталось прежним: «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», — говорит сама Муся.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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