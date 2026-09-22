Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром
Смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.
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