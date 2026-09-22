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Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром

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Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
98
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 
Начислим 774 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром
12 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
98
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром

Смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
98
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002200, хром – стоимость товара 12890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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