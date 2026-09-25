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Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка

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Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 1
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 2
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 3
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 4
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 5
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 6
Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 1
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 2
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 3
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 4
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 5
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 6
  • Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сумерки, Серебро, Чужой, Весна, Имя, Романс, Тоска, Облака, Звезда, Киберпанк, MDMA
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка

"Звезда" - переиздание пятого сольного студийного альбома Дельфина, выпущенного в 2004 году. В него вошли композиции с предыдущего сингла "Глаза". В записи также принял участие вокалистка Стелла Катсудас (Deep, Dirty Little Rabbits). Сведение было произведено в студии SIM Records.

Отзывы о товаре Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Звезда
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сумерки, Серебро, Чужой, Весна, Имя, Романс, Тоска, Облака, Звезда, Киберпанк, MDMA
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Звезда" - переиздание пятого сольного студийного альбома Дельфина, выпущенного в 2004 году. В него вошли композиции с предыдущего сингла "Глаза". В записи также принял участие вокалистка Стелла Катсудас (Deep, Dirty Little Rabbits). Сведение было произведено в студии SIM Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дельфин - Звезда (4620032917792) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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