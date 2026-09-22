Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка
Tsunami Sea — второй студийный альбом канадской металкор-группы Spiritbox, выпущенный в 2025 году. Стандартное переиздание на виниле без буклета. Эта амбициозная работа основана на успехе их дебютного альбома 2021 года Eternal Blue и демонстрирует группу в самом смелом и изысканном проявлении. Альбом — шедевр звукового исследования, в котором брутальная тяжесть органично сочетается с воздушными мелодиями и сложными песенными композициями, создавая сплоченный и незабываемый опыт прослушивания. Спродюсированный участниками группы Майком Стрингером и Дэном Браунштейном, Tsunami Sea отражает фирменное эмоциональное звучание Spiritbox, теперь поднятое на новую высоту интенсивности и музыкальности. Альбом представляет группу как один из самых динамичных и дальновидных проектов в современной тяжелой музыке.
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