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Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка

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Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Foxtrot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497896172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Foxtrot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watcher of the Skies, Time Table, Get Em out by Friday, Can-utility and the Coastliners, Horizon S, Supper S Ready
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка

Foxtrot — четвёртый студийный альбом британской группы Genesis, выпущенный 15 сентября 1972 года. Издание на виниле 180 г. К моменту выхода "Foxtrot" в 1972 году группа Genesis приобрела значительное количество поклонников среди ценителей утонченного прогрессивного рока и заслужила репутацию вдохновенными, театральными живыми выступлениями. Открываясь завораживающим "Watcher Of The Skies", "Foxtrot" покорил критиков того времени, которые назвали его "почти идеальным альбомом". На второй стороне альбом завершался гигантским "Supper's Ready", 27-минутной композицией, состоящей из множества частей, чья многогранная структура и музыкальная ловкость поражают и сегодня.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497896172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Foxtrot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watcher of the Skies, Time Table, Get Em out by Friday, Can-utility and the Coastliners, Horizon S, Supper S Ready
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Foxtrot — четвёртый студийный альбом британской группы Genesis, выпущенный 15 сентября 1972 года. Издание на виниле 180 г. К моменту выхода "Foxtrot" в 1972 году группа Genesis приобрела значительное количество поклонников среди ценителей утонченного прогрессивного рока и заслужила репутацию вдохновенными, театральными живыми выступлениями. Открываясь завораживающим "Watcher Of The Skies", "Foxtrot" покорил критиков того времени, которые назвали его "почти идеальным альбомом". На второй стороне альбом завершался гигантским "Supper's Ready", 27-минутной композицией, состоящей из множества частей, чья многогранная структура и музыкальная ловкость поражают и сегодня.


Теги товара: Progressive Rock
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Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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