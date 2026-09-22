Mitski - Puberty 2 (0656605142319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Puberty 2
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730509
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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605142319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Puberty 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Happy, Dan The Dancer, Once More To See You, Fireworks, Your Best American Girl, I Bet On Losing Dogs, My Body's Made Of Crushed Little Stars, Thursday Girl, A Loving Feeling, Crack Baby, A Burning Hill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mitski - Puberty 2 (0656605142319) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy, Dan The Dancer, Once More To See You, Fireworks, Your Best American Girl, I Bet On Losing Dogs, My Body's Made Of Crushed Little Stars, Thursday Girl, A Loving Feeling, Crack Baby, A Burning Hill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605142319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Puberty 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Happy, Dan The Dancer, Once More To See You, Fireworks, Your Best American Girl, I Bet On Losing Dogs, My Body's Made Of Crushed Little Stars, Thursday Girl, A Loving Feeling, Crack Baby, A Burning Hill
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy, Dan The Dancer, Once More To See You, Fireworks, Your Best American Girl, I Bet On Losing Dogs, My Body's Made Of Crushed Little Stars, Thursday Girl, A Loving Feeling, Crack Baby, A Burning Hill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mitski - Puberty 2 (0656605142319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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