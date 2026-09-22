Buddy Holly - This Is… (Coloured) (8719039007561) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730505
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
the Day, Rock Around with Ollie Vee, Words Of Love, Mailman, Bring Me No More Blues, Peggy Sue, Everyday, Oh, Boy!, Not Fade Away, Love Me, A10 You Are My One Desire, I'm Gonna Love You Too, Maybe Baby, Tell Me How, Rave On, Think It Over, Girl On My Mind, Ting-a-Ling, It's So Easy, Heartbeat, All Right
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Holly - This Is… (Coloured) (8719039007561) виниловая пластинка
Бадди Холли (1936–1959) был одной из самых влиятельных фигур раннего рок-н-ролла. Известный своим новаторским написанием песен, неповторимым вокалом и новаторским использованием студийных техник, он помог сформировать звучание современной поп- и рок-музыки. Благодаря таким классическим хитам, как «Peggy Sue»,. «That'll Be the Day», «Everyday» и «Oh Boy!», наследие Холли вдохновило целые поколения артистов, от The Beatles до Брюса Спрингстина. Хотя его карьера трагически оборвалась, его влияние на популярную музыку ощущается и по сей день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
the Day, Rock Around with Ollie Vee, Words Of Love, Mailman, Bring Me No More Blues, Peggy Sue, Everyday, Oh, Boy!, Not Fade Away, Love Me, A10 You Are My One Desire, I'm Gonna Love You Too, Maybe Baby, Tell Me How, Rave On, Think It Over, Girl On My Mind, Ting-a-Ling, It's So Easy, Heartbeat, All Right
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Бадди Холли (1936–1959) был одной из самых влиятельных фигур раннего рок-н-ролла. Известный своим новаторским написанием песен, неповторимым вокалом и новаторским использованием студийных техник, он помог сформировать звучание современной поп- и рок-музыки. Благодаря таким классическим хитам, как «Peggy Sue»,. «That'll Be the Day», «Everyday» и «Oh Boy!», наследие Холли вдохновило целые поколения артистов, от The Beatles до Брюса Спрингстина. Хотя его карьера трагически оборвалась, его влияние на популярную музыку ощущается и по сей день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Buddy Holly - This Is… (Coloured) (8719039007561) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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