Chico Hamilton - The Master (coloured) (0888072532953) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Master
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730490
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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072532953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Master
Жанр
Jazz
Трек-лист
One Day Five Months Ago, Feels Good, Fancy, Stu, Gengis, Conquistadores '74, Stacy, I Can Hear The Grass Grow, Артист:Hamilton, Chico, Роздан, Альбом:The Master
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chico Hamilton - The Master (coloured) (0888072532953) виниловая пластинка
Издание, посвященное 50-летию классического соул-джаз альбома "The Master" Чико Гамильтона. Ремастирован Джеффом Пауэллом с оригинальных лент на Take Out Vinyl.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072532953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Master
Жанр
Jazz
Трек-лист
One Day Five Months Ago, Feels Good, Fancy, Stu, Gengis, Conquistadores '74, Stacy, I Can Hear The Grass Grow, Артист:Hamilton, Chico, Роздан, Альбом:The Master
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Издание, посвященное 50-летию классического соул-джаз альбома "The Master" Чико Гамильтона. Ремастирован Джеффом Пауэллом с оригинальных лент на Take Out Vinyl.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Chico Hamilton - The Master (coloured) (0888072532953) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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