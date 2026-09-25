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Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка

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Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка - фото 1
Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Are You Samson
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка - фото 1
  • Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730480
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Are You Samson
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Traffic, Sleep, Journey, Fair, The End Song, Mars, Venus, Saturn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traffic, Sleep, Journey, Fair, The End Song, Mars, Venus, Saturn



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Are You Samson
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Traffic, Sleep, Journey, Fair, The End Song, Mars, Venus, Saturn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traffic, Sleep, Journey, Fair, The End Song, Mars, Venus, Saturn


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samson - Are You Samson (5060767443019) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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